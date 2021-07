Laurent Vincent Lapointe sera aux Jeux olympiques

L’attente a duré une éternité, mais Laurence Vincent Lapointe a finalement obtenu la confirmation qu’elle sera sur la ligne de départ aux Jeux olympiques de Tokyo alors que le canoë féminin fera ses débuts.

• À lire aussi: Cinq athlètes du Québec à surveiller aux Jeux olympiques de Tokyo

Défaite lors des essais nationaux dans une course ultime face à Katie Vincent en C-1 200m, Vincent Lapointe n’a pas été en mesure d’obtenir sa qualification lors des essais continentaux au Brésil qui ont été annulés. Les résultats au championnat mondial 2019 devaient permettre de trancher pour les dernières places, mais la canoïste de Trois-Rivières n’a pas pu prendre le départ à cette occasion en raison d’un contrôle positif.

Canoë Kayak Canada s’était alors tourné vers la Fédération internationale de canoë pour obtenir une entrée supplémentaire compte tenu que Vincent Lapointe avait été blanchie des accusations de dopage.

«Je ressens beaucoup d’amour et de soutien de la communauté dans ces moments qui précèdent les débuts du canoë féminin, a affirmé Vincent dans un communiqué de Canoe Kayak Canada (CKC). Quand l’officiel au départ donnera le signal à Tokyo, j’espère que ce sera un moment que tous les Canadiens et tous les pagayeurs fêteront. C’est difficile de ne pas penser au parcours qui a été réalisé pour se rendre jusqu’ici, mais au-delà des résultats, j’ai connu une des années les plus folles et les plus gratifiantes de ma vie. Ces Jeux olympiques représentent une occasion de célébrer et de récolter les fruits de notre travail acharné, de notre ténacité et de notre dévouement. On ne peut pas contrôler le résultat, mais on peut s’engager à faire de notre mieux et à tout laisser sur l’eau. »

Vincent Lapointe discutera avec les médias lors d’une visioconférence ce midi. L’avocat de CKC sera aussi présent au cours de cette rencontre virtuelle.