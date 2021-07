Longueuil prévoit investir 621 M$ sur trois ans

La Ville de Longueuil a adopté mardi son programme triennal d’immobilisations (PTI) avec des prévisions d’investissement de quelque 621 millions $ dans des projets favorisant une relance économique durable.

La part du lion de ces investissements du PTI, soit 328 millions $, sera consacrée à la modernisation des infrastructures hydrauliques et l’amélioration du réseau routier durant la période 2022-2024.

Pour l’exercice 2022, l’administration municipale a mobilisé un budget de 244 millions $ pour financer plusieurs projets.

Ainsi, la Ville a réservé 107 millions $ pour l’amélioration des infrastructures, notamment les aqueducs et l’éclairage public, alors que 54 millions $ serviront à la construction ou la rénovation de bâtiments publics.

Quelque 25 millions $ seront investis durant les trois prochaines années dans les espaces verts, les airs de jeu et l’aménagement et la réfection des parcs-nature et riverains.

Le conseil de ville prévoit également un investissement de 14 millions $ pour le développement du territoire, notamment le centre-ville.

Le PTI «permettra à Longueuil de construire son avenir de façon responsable, tout en favorisant une relance économique durable dans le contexte postpandémie», a indiqué par communiqué la mairesse de Longueuil Sylvie Parent.