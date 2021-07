L’OSM remet le nez dehors

Cet été encore, les musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) sont prêts à retrouver le public dehors. Et ce ne sont pas les rendez-vous qui manquent au sein de leur programmation estivale lancée mercredi.

Grâce à la formation de petits ensembles, ils profiteront de l’été pour offrir quelque 40 prestations surprises dans 14 arrondissements montréalais et cinq villes du grand Montréal. En plus de fouler les parcs, ils se rendront dans des CHSLD, des organismes communautaires et des camps de jour.

L’OSM présentera également un grand concert gratuit extérieur le 9 septembre, sur l’Esplanade du Parc olympique, sous la direction du directeur musical Rafael Payare.

Pour la première fois depuis sa nomination, ce dernier rencontrera les amateurs de musique classique et leur fera entendre «Roméo et Juliette» de Tchaïkovski, «Oiseau de feu» de Stravinsky en plus d’oeuvres composées par Falla, Ginastera et Lili Boulanger.

«Quel bonheur de prendre le relais de cette si belle tradition que représente ce grand concert populaire! Il me tarde de rencontrer les Montréalais et les Montréalaises, de tous les âges, de toutes les communautés, et de leur offrir, dans ce décor grandiose et avec les merveilleux musiciens et musiciennes de l’Orchestre, un moment de musique plein de joie où nous pourrons célébrer d’être à nouveau réunis», s’enthousiasme Rafael Payare dans un communiqué.

Afin de pouvoir assister à ce concert, il faudra s’inscrire à l’adresse osm.ca. dès le 1er septembre.

Toujours à Montréal, des prestations seront proposées du 12 au 15 août à divers endroits du centre-ville, lors du week-end classique. Les détails au coeurdelile.com.

L’OSM profitera également des jours restants du mois de juillet pour faire résonner le Festival de Lanaudière grâce à cinq concerts. Le coup d’envoi de l’événement sera donné par le chef Kent Nagano, le 16 juillet.