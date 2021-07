Montréal et la santé publique vont étudier les impacts de l’environnement sonore

La Ville de Montréal investit 100 000 $ pour étudier les impacts de l’environnement sonore dans une perspective de santé publique et de développement économique.

La métropole travaille avec la Direction régionale de santé publique (DRSP) pour les besoins de ce projet-pilote sur l’environnement sonore. On cherche notamment à orienter les futures politiques publiques, à améliorer la qualité de vie et à réduire les inégalités en tenant compte du bruit.

Les décideurs pourront ainsi prendre des décisions plus avisées, croit-on, afin de permettre une meilleure cohabitation entre les différentes activités de l’île, qu’elles soient résidentielles, commerciales, culturelles ou récréatives.

Deux terrains d’étude seront retenus dans le cadre du projet-pilote qui doit s’étirer jusqu’en 2023. Ceux-ci n’ont pas encore été identifiés.

«Montréal est une ville qui bouge 24 heures sur 24. Nous réfléchissons constamment aux meilleurs moyens de profiter de cette vie jour et nuit tout en maintenant la tranquillité des résidentes et des résidents. Nous venons d’ailleurs tout juste de conclure l'événement Montréal au sommet de la nuit, qui a permis de faire jaillir des idées rassembleuses. Le projet-pilote avec la DRSP est un autre partenariat stratégique mis de l’avant au profit d’un développement économique dynamique la nuit et prenant en considération la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais», a dit mercredi le responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif, Luc Rabouin, par communiqué.

«Sur l’île de Montréal, un grand nombre d’individus sont exposés à des niveaux élevés de bruit environnemental. Ceci est préoccupant pour la Santé publique, car l’exposition à des niveaux élevés de bruit peut entraîner des effets néfastes sur la santé des individus. De plus, les ménages défavorisés sont plus nombreux à être exposés à des niveaux élevés de bruit comparativement au reste de la population. [...] En mettant en place les conditions qui favorisent la concertation et la mobilisation de tous les acteurs concernés, une meilleure gestion du bruit environnemental sera possible sur l’ensemble du territoire», a souligné la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal.