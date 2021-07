Musée national des beaux-arts du Québec: la destination muséale de l’été

Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) a pour objectif de devenir, au cours des prochaines semaines, la destination de l’été.

Après l’exposition sur Picasso, le MNBAQ ajoute une série d’activités qui se déploieront durant la période estivale. Une expérience sensorielle qui réunit nature et technologie, un espace extérieur qui s’animera à partir du 15 juillet et deux parcours qui permettront de découvrir des lieux d’intérêt patrimoniaux et aussi des œuvres d’art.

L’exposition Les presqu’îles de Camille Bernard-Gravel, présentée à la Galerie famille, évoque l’eau, le vent et le sable, à travers rencontres entre la nature et la machinerie. Elle comprend quatre installations inspirées par le mouvement et les textures.

« L’idée, c’est de créer des espaces distincts dans une même salle d’exposition pour offrir des expériences qui sont différentes et qui sont marquées par une ambiance et par un thème différents », a expliqué l’artiste multidisciplinaire originaire de Québec.

Pour l’installation Triangulation, Camille Bernard-Gravel a utilisé des photos triangulaires prises aux Îles-de-la-Madeleine et en Nouvelle-Écosse à l’été 2019, pour créer une représentation topographique en relief d’une île imaginaire.

Le MNBAQ propose deux parcours à pied, deux façons de marcher et de découvrir la ville autrement. La Boucle des beaux-arts permet, sur 1,8 km, de découvrir des lieux d’intérêt patrimoniaux et des œuvres d’art provenant des collections du Musée. Une ligne bleue, peinte sur le sol, permet de visiter une vingtaine de lieux d’intérêt qui font écho à l’histoire.

Deux boucles

La ligne verte, la Boucle du patrimoine, qui fait 4,7 km, présente de l’art public et des points d’intérêt historiques comme la tour Martello 1, la terrasse Grey et les canons des plaines d’Abraham.

Photo Stevens LeBlanc

Une brochure, disponible au Musée, sert de guide pour ces deux parcours. On peut aussi la télécharger sur le site du MNBAQ. C’est gratuit.

Inauguré l’été dernier, l’espace L’art dans mon jardin, situé en face du pavillon principal, s’animera du 15 juillet au 15 août. On pourra y marier art et yoga, entendre des contes à la brunante et assister à des performances avec les New Cackle Sisters, Machine de Cirque et la formation Quimera qui offrira un apéro flamenco et autres.

► La programmation estivale est en ligne à mnbaq.org.