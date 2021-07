Passeport vaccinal: «on ne pourra pas jouer au chat et à la souris à toutes les années»

L’arrivée du passeport vaccinal au Québec, qui devrait être annoncée jeudi à 13h, permettra d’éviter les grands reconfinements en raison de la COVID-19.

En entrevue sur les ondes de TVA Nouvelles, le Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique, soutient qu’«on ne peut pas fermer une société autant qu’on l’a fait».

«Il va falloir accepter un certain niveau d’hospitalisation et un certain niveau même potentiellement de mortalité, mais on ne pourra pas jouer au chat et à la souris continuellement toutes les années», ajoute-t-il.

Le directeur national de la santé publique explique donc que le passeport vaccinal «va probablement pouvoir nous aider à éviter certains confinements importants».

Il donne notamment, à titre d’exemple, le cas des gyms où, par le passé, lorsqu’il y avait une éclosion dans un établissement, tous les gyms étaient fermés.

«Là, quand il y aura des éclosions, quand il y aura une situation qu’on va vouloir contrôler, je pense qu’avec la vaccination, c’est un outil important», a dit le Dr Arruda.

Ce dernier assure que la confidentialité des Québécois sera respectée.

«Bien entendu, on va s’assurer que les gens ont un consentement éclairé et que pour les gens, on respecte la confidentialité», a-t-il précisé.

Retour à la normale

Selon le Dr Arruda, un retour à une vie normale est synonyme de double vaccination, mais dépendra aussi de l’effet des variants.

«On reviendra à la normale, potentiellement, quand tout le monde aura reçu ses deux doses et on va voir quel va être l’effet du variant Delta», a affirmé le directeur national de santé publique.

Pour lui, le port du masque et la distanciation sont toujours de mise, même si le gouvernement Legault a fait passer les règles de distanciation de deux mètres à un mètre, mercredi après-midi.

«Si les gens chantent ou les gens font du gym, ça va prendre deux mètres parce que là, il y a vraiment plus de sécrétions et on sait ces gouttelettes-là, ces aérosols-là tombent rapidement», a souligné le Dr Arruda.

«Donc la question de la distanciation ça demeure dans le contexte actuel quelque chose de très important», a-t-il ajouté.

Une chose demeure primordiale pour pouvoir assouplir davantage les mesures sanitaires.

«Ce qu’il faut retenir pour cet été, c’est aller chercher sa dose de vaccin pour nous permettre d’avoir plus de liberté», a recommandé Dr Arruda.