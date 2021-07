Perdre à Tampa, pas de «peine» à Montréal!

J’ai attendu jusqu’à 20 h le rappel de Valérie Plante. J’espérais qu’elle m’offre une citation pour équilibrer celle de ... la mairesse de Tampa.

Tout d’un coup que « Smiling Val » m’aurait déclaré que valait mieux perdre le cinquième match à Tampa pour éviter de faire de la peine aux fans vendredi à Montréal.

Un gars s’essaie.

De mairesse à mairesse, c’aurait été génial. Mais Mme Plante n’a pas rappelé, je la comprends puisqu’elle est très occupée à trouver des solutions pour boucher les rues de Montréal.

LE PIED DANS LA BOUCHE

De ce fait, l’incroyable déclaration de Jane Castor, mairesse de Tampa Bay, demeure encore invaincue chez les politiciens au XXIe siècle.

« Ce que nous voudrions, c’est que le Lightning prenne [le match numéro 4] un peu à la légère, donne une petite pause au Canadien, lui offre une victoire à domicile, pour ramener le tout au Amalie Arena, clore le tout et gagner la coupe Stanley », a-t-elle dit en entrevue au réseau Spectrum Bay News 9. Nous ne voulons pas mettre la charrue avant les bœufs, mais [le Lightning] joue du hockey extraordinaire. »

Une mairesse qui souhaite la défaite de l’équipe de sa ville pour avoir un plus gros party dans son aréna, c’est une première. Faut vraiment ne pas avoir la moindre idée de ce qu’est le sport professionnel pour parler ainsi.

Mettons que le Canadien fasse comme il a fait à Toronto lors du cinquième match contre les Maple Leafs et qu’il batte le Lightning pour venir jouer le sixième match dans un Centre Bell...rempli de 3501 fans, elle va dire quoi la mairesse de Tampa ? Si le CH gagne, elle va se cacher ?

Au moins, Valérie Plante n’a rien dit, elle.

Hier, « Smiling Jane » essayait de recoller les pots cassés. Jonathan Bernier, qui a passé la nuit debout à cause de l’ouragan Elsa, ne dormait pas quand il a publié les derniers propos de Mme Castor.

« Je n’ai jamais souhaité qu’ils perdent ! Leçon retenue : n’essayez pas d’être drôle si vous êtes la mairesse ou à propos des sports. Je n’ai jamais souhaité qu’ils perdent, j’ai juste dit que ce serait bien de gagner à la maison, ce que nous ferons [ce soir]. »

La prédiction de Coderre

Là, par exemple, le peut-être futur maire de Montréal s’est permis une déclaration.

« Le Canadien en sept », a répondu Denis Coderre quand je lui ai demandé ce qu’il pensait de toutes ces déclarations de politiciens.

M. Coderre s’était permis une bonne petite controverse quand il avait conseillé sur Twitter d’expédier David Desharnais dans la Ligue américaine. Michel Langevin était tellement révolté à TVA Sports qu’il a abouti morning man à Gatineau. C’est vous dire.

UN HOMME « ENCEINT »...

Mais la plus grande citation jamais commise par un politicien et de surcroît un maire de Montréal, c’est Jean Drapeau qui l’a échappée.

« Il est aussi impossible pour les Jeux olympiques de Montréal de faire un déficit que pour un homme de tomber enceinte », avait-il dit.

Les Jeux ont défoncé le budget par 720 % et creusé un déficit épouvantable. Et plus rien ne dit qu’un homme ne portera pas un enfant dans les prochaines années. Mais j’avoue que ça enlèverait du poids à la citation du maire Drapeau...

Dans les faits, j’espère que Denis Coderre a raison et que le Canadien va gagner en sept. Étant le seul en Amérique à avoir choisi le Canadien pour gagner la coupe Stanley, mon génie serait enfin reconnu.

Go Habs go !

SHAPO CONTRE FÉLIX, CH CONTRE TAMPA

Tant qu’à délirer, aussi bien le faire de la grande façon. Réalisez-vous que c’est encore possible ce matin en prenant votre café que le Canadien gagne la coupe Stanley dimanche soir et que Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov s’affrontent en finale à Wimbledon en après-midi ?

Je sais que c’est gros de demander au CH de gagner trois autres matchs. Mais ils l’ont fait contre Toronto. La victoire de lundi est dans la besace, on n’en parle plus. La série est maintenant à 3 à 1 Tampa, ce n’est plus 3 à 0. Y a des exemples de retour à 3 à 1.

Quant à « Shapo » et Félix, c’est évident qu’eux aussi ont deux gros matchs à gagner avant d’accéder à la finale. Dont Roger Federer et Novak Djokovic en demi-finales. Déjà, si un des deux se faufilait en finale, ce serait le trip total. Avez-vous pensé à la une de dimanche matin ? Wimbledon et Tampa. La folie totale.

Malheureusement, le Canadien retient toute l’attention des amateurs de sports. Avez-vous une idée de ce qu’a réalisé Auger-Aliassime contre Alexander Zverev ? À 20 ans, « FAA » a vaincu le numéro 6 mondial. Un champion qui a déjà gagné 24 millions $ US sur le circuit de l’ATP.

Félix a 20 ans. L’âge de Cole Caufield. Mais lui n’a pas d’ailier droit ou de centre, pas de Shea Weber et sa hache, pas de Nick Suzuki...

Et lui, chaque semaine ou chaque mois, il doit affronter un des 10 meilleurs au monde. Tout fin seul. Sans l’encadrement d’une grosse équipe professionnelle.

Félix et le CH dimanche ? Le même jour, c’est demander beaucoup. Mais ce matin, avant que les matchs ne commencent à Wimbledon, on a encore le droit de rêver.

DANS LE CALEPIN

Voici une phrase-choc de Mark Twain. Pour relier le célèbre écrivain américain au sport, j’ai trouvé la clé. Tous les journalistes et plusieurs joueurs se faisaient une religion d’aller manger au Cloister à Buffalo. C’était et de loin, le meilleur restaurant de la ville. L’établissement était installé dans l’ancienne résidence de Mark Twain.

Mark Twain n’a jamais rien dit à propos de Gilbert Perreault qui a joué 100 ans trop tard, mais il a quand même écrit : « Les politiciens et les couches de bébé doivent être changés souvent. Et pour les mêmes raisons ».