Plus de spectateurs admis dans les salles de cinéma

Les cinémas de la province accueilleront dès lundi jusqu’à 30 % plus de clients grâce aux nouveaux assouplissements en matière de distanciation physique. Mais pour les salles de spectacle, les changements ne seront perceptibles qu’au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois.

C’est désormais un mètre ou un banc – et non deux – qui séparera les personnes de résidences différentes, tant dans les cinémas que pour les événements extérieurs et les salles de spectacle. Pour ces dernières, toutefois, le casse-tête est trop grand pour appliquer ces assouplissements aux productions dont les billets sont déjà en vente.

« Les spectacles qui sont déjà vendus ou programmés devraient rester comme ils le sont [...] étant donné le défi que ça représente de relocaliser les spectateurs dans la salle », explique Jean-François Ermel, directeur du marketing du Grand Théâtre de Québec.

Même son de cloche du côté du producteur Martin Leclerc, dont les spectacles Frida Kahlo correspondance et L’Anamour : Laetitia chante Hardy sont attendus à la Place des Arts dans les prochaines semaines.

« Si on annonce de nouvelles productions, les salles seront configurées selon les nouvelles mesures. Mais ça ne vaut pas la peine de changer les plans pour les spectacles de ce mois-ci », indique-t-il.

Dans les cinémas

Les propriétaires de cinémas, eux, ne tarderont pas à ouvrir leurs salles à un plus grand nombre de clients dès l’entrée en vigueur de ces assouplissements, lundi.

Mario Fortin

Pour les cinémas Beaubien, du Parc et du Musée, c’est de 25 % à 30 % de cinéphiles supplémentaires qui seront admis à chaque séance.

« C’est énorme. On est vraiment très soulagés », commente Mario Fortin, directeur général des trois établissements.

Quant au Clap, à Québec, l’impact sera également perceptible, mais de moindre envergure.

« On va récupérer environ 15 à 20 % de nos sièges. Tout dépendra de la façon dont sera rédigé le décret », prévoit le propriétaire Robin Plamondon.

– Avec Cédric Bélanger