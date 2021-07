Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 8 juillet:

«Cheval de guerre»

Son cheval adoré ayant été vendu à la cavalerie pour la Seconde Guerre mondiale, le jeune Albert décide de prendre part au conflit armé. Il souhaite ainsi traverser les frontières de l’Angleterre et se retrouver en première ligne. Drame de Steven Spielberg nommé pour six Oscars.

Jeudi, 14 h, Prise 2.

«Supernaturel»

La comédienne Magalie Lépine-Blondeau fait le tour du monde parce qu’elle veut faire connaissance avec les meilleurs vignerons et vigneronnes. Elle se rend notamment en Sicile, car sur le volcan Etna, un immigrant belge du nom de Frank Cornelissen est réputé pour son vin nature.

Jeudi, 19 h, Évasion.

«Demoiselles d’honneur»

Pendant que sa vie amoureuse et professionnelle est un désastre, Annie (Kristen Wiig) hérite du titre de demoiselle d’honneur par sa meilleure amie. Par contre, elle devra faire des pieds et des mains pour plaire à tout le monde. Une comédie encensée de deux nominations aux Oscars.

Jeudi, 19 h 30, TVA.

«Coroner»

La troisième saison de cette série criminelle canadienne est lancée avec une nouvelle enquête que doit mener l’efficace Jenny Cooper (Serinda Swan) relativement à la mort d’une aide-soignante retrouvée sans vie dans sa voiture. Une affaire mystérieuse déployée sur fond de COVID-19.

Jeudi, 20 h, addikTV.

«Guerre et paix»

Les membres de cinq nobles familles entrevoient la possibilité que leurs vies pourraient changer à jamais en raison du conflit entre la Russie et les troupes de Napoléon. Les débuts d’une minisérie à laquelle prennent part Paul Dano, James Norton et Lily James.

Jeudi, 21 h, ICI ARTV.

«Bonsoir bonsoir!»

La liste d’invités dressée par Jean-Philippe Wauthier pour cette autre soirée est longue: les chanteuses Joe Bocan, Marie Carmen et Marie Denise Pelletier, l’humoriste Stéphane Rousseau, les comédiens Antoine-Olivier Pilon, Rémi-Pierre Paquin et David Savard, l’ingénieure Farah Alibay ainsi que Mc Goubi.

Jeudi, 21 h, ICI Télé.

«Ouragans dévastateurs: Harvey & Irma»

Pourquoi y a-t-il autant de violentes tempêtes comme les ouragans Harvey et Irma, qui ont frappé le Texas, les Caraïbes et les Floride à deux semaines d’intervalle en 2017? Météorologues et ingénieurs se penchent sur la question afin d’y voir plus clair.

Jeudi, 22 h, Canal D.