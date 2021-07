Chartwell, résidences pour retraités : découvrez tous les avantages de ce milieu de vie !

Les résidences pour retraités sont des lieux de vie stimulants et enrichissants! Si vous hésitez encore à y emménager, une simple visite chez Chartwell, résidences pour retraités, aura vite fait de vous convaincre! Vous serez charmés par ce milieu de vie dynamique et sécuritaire où tout devient facile.

Faire le saut d’une maison ou d’un appartement vers une résidence pour retraités peut donner le vertige. Ce grand changement vient avec son lot de réflexions et d’interrogations.

Lorsque vous réfléchissez à un nouvel endroit pour vivre, commencez par dresser une liste de vos besoins et de vos préférences en ce qui concerne votre style de vie. Êtes-vous à la recherche d’un équilibre entre les activités et les périodes plus calmes pour meubler votre quotidien? Souhaitez-vous vivre dans un immeuble sécuritaire et bien organisé en ce qui a trait aux services offerts? Seriez-vous plus heureux dans un endroit où il est possible de socialiser quand bon vous semble?

Toutes ces pistes de réflexion peuvent vous guider à faire le bon choix. Chartwell vous offre aussi tout le soutien et l’expertise nécessaires afin de vous aiguiller le mieux possible vers la meilleure option qui correspond à vos besoins. Voici quelques-uns des avantages de la vie en résidence chez Chartwell.

Défaire les mythes de la vie en résidence

Fini les préjugés à propos des résidences pour retraités! Chez Chartwell, le mode de vie proposé prend plutôt des airs de vie à l’hôtel... avec en plus la sécurité, le soutien et les soins sur place! Après tout, qui ne voudrait pas se sentir en vacances chaque jour de sa vie?

Premièrement, il est faux de croire que les retraités en résidence perdent leur liberté ou leur pouvoir décisionnel. Ils sont tout à fait libres de leurs allées et venues et de décider à quel moment, et avec qui, ils souhaitent faire des activités. Tout ce qui compte, c’est d’avoir l’esprit tranquille!

Ensuite, chassez l’idée préconçue selon laquelle l’ambiance est terne et silencieuse. Au contraire, aux résidences Chartwell, l’ambiance est conviviale et joyeuse grâce aux nombreuses activités, loisirs et divertissements qui sont offerts. Aussi, des sorties spéciales sont organisées pour ceux et celles qui le désirent.

Finalement, l’âge des résidents varie beaucoup et de plus en plus de retraités choisissent de vivre en résidence non pas parce qu’ils sont en perte d’autonomie, mais plutôt parce qu’ils cherchent à briser la solitude, dynamiser et simplifier leur quotidien. Avouez que de ne plus avoir à se soucier de la préparation des repas ou du ménage est un style de vie tentant!



Apprenez-en plus sur les avantages de vivre en résidence

Le plaisir de partager de beaux moments

La retraite apporte une grande liberté, mais dans certains cas, un peu de solitude. Or, l’humain a besoin de contacts avec d’autres. Habiter en résidence permet justement d’enrichir sa vie sociale. Non seulement par la présence d’autres retraités sous un même toit, mais également grâce aux activités créatives et sécuritaires que vous pourrez faire comme le jardinage, les cours de conditionnement physique, la gymnastique du cerveau ou les 5 à 7 festifs.

Par exemple, la résidence Chartwell Greenfield Park, conçue pour répondre au besoin de proximité des différents services de la population longueuilloise, offre de nombreuses aires communes, des espaces aérés et un décor inspiré des aspects récréatifs de la vie à la retraite.

Grâce au personnel dévoué et engagé, plusieurs activités s’y tiennent chaque jour, ce qui permet d’animer le quotidien des résidents. Que ce soit pour souligner leurs anniversaires ou pour célébrer la deuxième année de la résidence, toutes les raisons sont bonnes pour les divertir!

Mais n’ayez crainte! La vie en groupe ne signifie pas être constamment dans l’action : lorsqu’un résident a besoin de temps pour soi, il est facile pour lui de se retirer dans ses appartements confortables ou trouver un coin plus tranquille dans les nombreux espaces communs.

Vivre dans un environnement sécuritaire

Près de 30 % des Canadiens prodiguent gratuitement des soins à titre de proche aidant à un membre vieillissant de leur famille. Bien qu’ils le fassent avec amour, cela demande de l’énergie et du temps. Si vous êtes un proche aidant, n’hésitez pas à visiter une résidence Chartwell; vous constaterez à quel point le bien-être de chacun des retraités est la priorité du personnel, de jour comme de nuit.

D’ailleurs, il n’est pas rare de voir une amélioration de la santé physique des résidents en raison des repas sains et équilibrés servis, ou encore de l’accès facile aux activités physiques. Leurs familles remarquent aussi des retombées positives sur leur santé psychologique : se sentir en sécurité et savoir que tous nos besoins sont comblés apporte un soulagement bienfaiteur chez les résidents. Un sentiment partagé également par les proches aidants!

En cette période incertaine, il est important de souligner que les résidences Chartwell sont des endroits sûrs : tous les résidents et membres du personnel sont priorisés pour la vaccination. Aussi, des mesures supplémentaires de désinfection ont été instaurées pour assurer un environnement sain.

Misez sur le bien-être en restant actif dans un environnement sécuritaire

Ce type de vie vous interpelle? Visitez une résidence Chartwell. Vous et vos proches méritez une vie simplifiée, motivante et sécuritaire!