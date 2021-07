Rimouski s'offre la plus grande chaise Adirondack du Québec pour son 325e

La ville de Rimouski a célébré son 325e anniversaire mercredi.

Pour l’occasion la ville du Bas-Saint-Laurent, fondée officiellement le 7 juillet 1696, a organisé une série d’activités pour la saison estivale qui rappelle l’histoire de Rimouski.

La ville a également inauguré, mercredi, un tout nouvel attrait touristique: une gigantesque chaise Adirondack d'une hauteur de 14 pieds (4,24 mètres), la plus haute au Québec.

«Au début, l’idée c’était de partir avec une chaise de 8-9 pieds, une grandeur standard, et classique à mes habitudes, j’ai proposé de faire la chaise Adirondack la plus haute du Québec», a expliqué Mathieu Jean, propriétaire de l'entreprise d'ébénisterie Rabot D. Bois.

«Je suis bien content parce que le poisson a mordu à l’hameçon, donc on a réussi ensemble à se démarquer sur la scène québécoise une fois de plus», a poursuivi l’homme.

La chaise de géant a été conçue par un entrepreneur local avec du cèdre du Bas-Saint-Laurent, a précisé Marc Parent, le maire de Rimouski.

«On a déjà, depuis quelques années, en collaboration avec la SOPER (Société de promotion économique de Rimouski), toutes les chaises Adirondack placées un peu partout à Rimouski, c’est très populaire, et là il y aura la grande Adirondack qui supervisera toutes les petites chaises sur le territoire», a ajouté M. Parent.

Plusieurs activités sont prévues dans les prochains jours dans le cadre du 325e anniversaire de Rimouski, notamment l’arrivée des colons, où des acteurs arriveront à bord de bateaux pour recréer la scène comme dans le temps, à la marina de Rimouski.

«On se doit de connaître l’histoire, et ce que j’apprécie énormément des activités actuelles, c’est qu’il y a un gros volet historique», a dit M. Parent. «Il y a des chroniques à la radio et sur les médias sociaux sur Rimouski, ses bâtisseurs, son cheminement, ses grands événements... Je pense que toute la population se doit de mieux connaître l’histoire parce qu’on veut quand même travailler vers le futur, mais on ne peut pas oublier le passé», a souligné le maire de la ville.