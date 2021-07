Shapovalov vient à bout de Khachanov

Denis Shapovalov a signé sa victoire la plus significative en carrière, mercredi, alors qu’il s'est qualifié pour la demi-finale du tournoi de Wimbledon. Son meilleur résultat en carrière dans un tournoi du Grand Chelem.

En quarts de finale, Shapovalov est venu à bout du Russe Karen Khachanov en cinq manches (6-4, 3-6, 5-7, 6-1 et 6-4). Un duel qui a duré trois heures et 26 minutes.

Vendredi, il sera le premier Canadien à disputer une demi-finale à Wimbledon depuis 2016. Le dernier à avoir réussi ce tour de force fut Milos Raonic. Lors de cette édition, l’Ontarien s’était incliné en finale du tournoi londonien.

Pour revenir au duel contre Khachanov, Shapovalov a dû puiser au fond de ses ressources pour l’emporter. Ça tombait bien parce que l’athlète de 22 ans a un match de moins dans le corps que les autres joueurs.

De plus, il se mesurait à un adversaire qui venait de gagner un marathon de cinq manches lors du tour précédent. Ce fut un facteur important dans l’issue de l’affrontement surtout dans les deux dernières manches où le Canadien a été supérieur dans plusieurs facettes.

Ce qu’il faut aussi retenir, c’est la résilience de Shapovalov. Après avoir gagné la première manche, il a concédé les deux suivantes à Khachanov. Toutefois, au lieu de s’impatienter comme on l’a souvent vu dans le passé, il est demeuré dans son match. Par la suite, son attitude lui a permis de se replacer et de gagner les deux dernières manches assez facilement.

«Je savais que ce serait un match difficile contre Karen (Khachanov), a indiqué Shapovalov. Je crois qu’il a mieux joué que moi pendant une grande partie du match.

«J’ai eu mes chances, mais il jouait très bien durant ces jeux. On dirait que tout jouait en ma faveur.»

Plus agressif

Tirant de l’arrière 2-1 dans les manches, Shapovalov a passé à la vitesse supérieure lors de la quatrième.

«J’ai tenté de mettre plus de pression et de jouer de façon plus agressive, a précisé l’Ontarien. J’ai senti qu’il a baissé de régime physiquement et qu’il a commencé à être fatigué.

«Lorsque nous sommes arrivés à la cinquième manche, je me sentais très bien. Je me suis dit que je me battrais pour chaque point, et ce, peu importe la situation ou le pointage.»

Ce fut la bonne recette pour passer en demi-finale de ce tournoi. On sent vraiment qu’il est dans sa zone. Même lorsqu’il se retrouve dans des situations délicates. Il parvient à les surmonter et à se sortir du pétrin.

De l’audace

Ce qu’on remarque aussi depuis le début de Wimbledon, c’est qu’il joue de façon détendue. Il n’a pas peur d’être audacieux dans sa sélection de coups et de commettre des erreurs.

«Je travaille là-dessus. Parfois, je tente trop de forcer le jeu et mes adversaires n’ont pas besoin de travailler sur les points importants, a précisé Shapovalov.

«Je suis un peu plus conservateur depuis le début du tournoi. Aujourd’hui, contre Khachanov, ça n’a pas fonctionné même si j’ai eu des chances.

«Lors des deux dernières manches, j’ai tenté de dicter le rythme et d’être plus agressif. Sinon, il aurait gagné le match.»

Denis Shapovalov a livré la marchandise dans les moments-clés et le voilà en demi-finale. Peu d’observateurs croyaient à ce dénouement.