Train à grande fréquence: le NPD veut des garanties pour la fabrication locale

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) demande au gouvernement libéral qu’il établisse des exigences minimales en matière d’emploi local pour la fabrication du futur train à grande fréquence (TGF), qui reliera Toronto à Québec.

• À lire aussi: Le TGF lancé à Québec est une «grande victoire», selon Labeaume

• À lire aussi: Le futur train à grande fréquence inclura le segment Québec-Montréal

Dans une lettre envoyée au ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, les députés néodémocrates Alexandre Boulerice et Taylor Bachrach, porte-parole en matière de Transports, déplorent que l’annonce du TGF ne fasse «aucune mention des exigences en matière de seuil minimal de contenu local».

«En raison de la pandémie, des centaines de milliers de gens ont perdu leur emploi et ont besoin d’une relance économique qui soit juste et verte. C’est pourquoi il est essentiel que tout projet d'infrastructure de cette ampleur crée de bons emplois locaux et favorise une reprise équitable pour l’ensemble des communautés», ont-ils plaidé mercredi.

Ceux-ci se «réjouissent» de l’annonce, mais remarquent qu’aux États-Unis, «les grands projets ferroviaires financés par le gouvernement fédéral sont tenus d'utiliser du fer, de l'acier et d'autres produits manufacturés qui sont fabriqués localement».

Entre autres choses, le NPD a en tête les usines d’Alstom à La Pocatière, au Québec, et à Thunder Bay, en Ontario, qui ont récemment bénéficié d’un contrat de fabrication pour des trains légers destinés aux métros de Toronto et de Hamilton.

Ottawa a annoncé cette semaine le lancement du processus d’approvisionnement pour le futur TGF, dont les coûts totaux sont actuellement estimés entre 6 à 12 milliards $. Le gouvernement souhaite que le projet soit conclu d’ici 2030.

Ce train diminuera le temps de transit entre Québec et Montréal de 30 minutes par rapport au tracé actuel de VIA Rail, le TGF étant plus rapide que les trains conventionnels d’aujourd’hui. La durée du tracé Ottawa-Toronto sera réduite de 90 minutes.

Les députés du NPD dénoncent également l’implication de la Banque d’infrastructure du Canada (BIC) dans le projet.

«Non seulement son mauvais bilan menace la livraison de la nouvelle ligne ferroviaire, mais son mandat de travailler avec le secteur privé pour la conception du modèle de livraison va bien au-delà de la simple attraction d'investissements», ont-ils dit.

Du côté de la BIC, on indique que l’attraction des capitaux privés dans les projets d’infrastructures du gouvernement est une des raisons d’être de l’institution, surtout dans les projets les plus coûteux qui dépassent les seules capacités financières d’Ottawa.

Le rôle de la BIC dans le projet du TGF, souligne-t-on, est de solidifier la structure financière du projet en participant notamment à la «diligence raisonnable» des coûts et en évaluant les différents tracés et scénarios possibles.

À VOIR AUSSI