Une fenêtre presque parfaite

On peut ranger dans le rayon des secrets de polichinelle l’imminence d’une campagne électorale fédérale.

Tous les ingrédients sont en place.

Justin Trudeau a coché une autre case hier en désignant la future gouverneure générale à qui il demandera de dissoudre le Parlement.

Il ne reste plus qu’à convaincre les Canadiens qui n’en veulent pas particulièrement qu’un scrutin est nécessaire.

Il y a aussi sans doute quelques stratèges libéraux qui regardent les sondages avec inquiétude.

Flou

Car quelque chose cloche. Malgré les milliards saupoudrés sur à peu près toutes les couches de l’électorat durant la pandémie et une campagne de vaccination fructueuse, les libéraux sont incapables de réellement se détacher des conservateurs dans les intentions de vote.

Plusieurs indicateurs clignotent au vert, dont une confortable avance en Ontario.

Le portrait demeure toutefois flou. Les sondages ne sont pas unanimes. La firme Léger indique cette semaine une avance de trois petits points des libéraux (33 %) sur les conservateurs d’Erin O’Toole à l’échelle du pays.

Les appuis au Bloc québécois et au NPD sont stables, se raffermissent, même, dans le cas de Jagmeet Singh.

Maintenant qu’il a pratiquement largué le Québec (souvenons-nous de l’épisode Matthew Green, ce député qui a donné raison au professeur Attaran sans être désavoué par son chef), M. Singh peut pleinement assumer sa stratégie qui consiste à miser sur la jeunesse urbaine-limite-woke-multiculturaliste.

M. Singh est pour des raisons évidentes le chef le plus crédible sur les enjeux d’inclusion et d’antiracisme. Ses interventions dans la foulée de l’attentat de London ont été les plus chaudement accueillies.

Sur ces questions, l’humeur des Canadiens a changé depuis 2019.

Imaginez un instant que les images de Justin Trudeau arborant le blackface soient sorties durant la campagne électorale qui est attendue.

Les conséquences pour le premier ministre seraient à mon avis bien plus dramatiques.

Plus généralement, concernant les valeurs progressistes qu’il souhaite incarner, Justin Trudeau n’a pas beaucoup de marge d’erreur.

Dans ce sens, la désignation d’une femme autochtone au poste de GG est politiquement avisée.

Le bilan libéral concernant la réconciliation est pour le moins mitigé.

Quoi qu’on pense du poste de gouverneur général, la nomination de Mme Simon est un symbole fort, si on en croit les réactions presque unanimement positives qu’elle a suscitées.

Si seulement Mme Simon parlait français. Cela aurait évité à Justin Trudeau l’embarras de justifier cette nomination qui est aussi historique pour de mauvaises raisons.

Le pouvoir pour le pouvoir

Cela étant dit, la fenêtre électorale qui approche semble trop séduisante pour y résister.

La vaccination va bon train, les mesures d’aide d’urgence prendront bientôt fin, les personnes âgées recevront un chèque cet été.

La marque conservatrice est amochée, Erin O’Toole demeure largement inconnu, des élections sont prévues en Ontario au printemps prochain. L’impopulaire Doug Ford fournit encore l’épouvantail parfait aux libéraux dans cette province riche en sièges.

Mais la question demeure : pourquoi lancer le pays en élections ?

Le gouvernement Trudeau peut compter sur le NPD pour mettre en œuvre le gros de ses politiques progressistes phares, comme les garderies subventionnées from coast to coast.

À moins que le pouvoir justifie le pouvoir.