Une remontée trop tardive pour Équipe Québec

Équipe Québec a amorcé une remontée en toute fin de rencontre face aux Miners de Sussex County, mais ces derniers l’ont emporté 5 à 3 mercredi soir, au Skylands Stadium.

L’attaque québécoise s’est résumée aux performances d’un seul joueur: Ruben Castro. Le receveur originaire de Porto Rico a ouvert son compteur en cinquième manche sur un simple bon pour deux points. Louis-Philippe Pelletier, qui venait de voler le second coussin, et Jesse Hodges ont croisé la plaque.

Lors du septième et ultime assaut, Castro y est allé d’un double qui a permis une fois de plus à Pelletier de rejoindre le marbre.

Les frappeurs du «Fleurdelisé» ont été limités à seulement cinq coups sûrs. Le lanceur des Miners Gavin Sonnier a enregistré la victoire après avoir donné deux points sur trois frappes en lieu sûr et trois buts sur balles, en cinq manches sur la butte. Michael Mediavilla a quant à lui ajouté le sauvetage à sa fiche.

Le partant québécois David Gauthier a connu un match à oublier. Le gaucher a permis six coups sûrs et trois points en seulement deux manches et deux tiers. Juan Kelly est celui qui a marqué tous les points face à Gauthier, grâce à deux simples.

Les deux formations s’affronteront à nouveau jeudi soir, dans le deuxième match d’une série de trois. Les honneurs ont pour l’instant été partagés.