500 000 $ redistribués au Québec: QUB musique célèbre son 1er anniversaire

Une année après son lancement, la plateforme QUB musique a déjà été adoptée par 25 000 adeptes et a été en mesure de redistribuer un demi-million de dollars aux artistes et aux ayants droit québécois.

L’équipe de NumériQ a dressé un bilan premier anniversaire, jeudi, dans lequel on apprend que 75 % des 12 millions de chansons écoutées ces 12 derniers mois sont des œuvres de la Belle Province. De plus, des 200 artistes les plus écoutés sur QUB musique, 124 sont Québécois.

QUB musique propose à ses abonnés un catalogue de plus de 70 millions de chansons et plus de 3000 listes de lecture. Le modèle d’affaires repose sur des redevances au prorata des écoutes sur le territoire canadien, a-t-on rappelé dans un communiqué, en mettant en perspective que les plateformes étrangères ne soutiennent pas autant les artistes québécois.

«Les plateformes internationales accaparent une partie importante du marché et font peu de place aux artistes québécois, a dit Marc-André Laporte, directeur principal de QUB musique. Nous avons misé sur une mise de l’avant des projets d’ici, soit sur notre page d’accueil et dans nos listes de lecture, en mixant les créations locales avec la musique internationale de façon cohérente et ça fonctionne.»

«Avoir une plateforme francophone, dans un marché canadien où les artistes québécois brillent, confirme la nécessité de la plateforme, a-t-il poursuivi. Ce que nous avons versé en redevances aux ayants droit d’ici confirme que la connexion entre les artisans et les Québécois a eu lieu. Plus il y aura de gens qui s’abonneront à QUB musique, plus cela contribuera à l’enrichissement collectif de la scène musicale d’ici.»

Les 10 artistes les plus écoutés sur QUB musique après un an

1. Alexandra Stréliski

2. Les Cowboys Fringants

3.Céline Dion



4.2Frères



5.The Beatles



6.Roxane Bruneau



7.Charlotte Cardin



8.Ginette Reno



9.Daniel Bélanger



10.Guylaine Tanguay