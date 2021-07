CARRIÈRE, Jocelyne



À la mémoire de Jocelyne Carrière née le 6 novembre 1943 à Saint-Rémi D'Amherst et décédée le 3 juillet 2021 à Saint-Eustache.Que Dieu t'accueille dans ses jardins magnifiques où tu vivras éternellement dans nos coeurs.Nous t'aimons et t'aimerons toujours. Repose en paix Maman.Elle laisse dans le deuil son fils Enrico Mastroluca (Lisa Wells) ses petits-enfants, Mikaël, Nivea, Ivy, sa fille Claudia Mastroluca (Rachid Sarhane) ses petits-enfants, Anissa, Soufiane, Salma et Younes ainsi que les familles Carrière et Sarrazin.