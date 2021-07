Arrestation filmée à Montréal-Nord: un cas de profilage racial?

Québec solidaire (QS) dénonce l’arrestation de deux jeunes noirs par des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) survenue le 10 juin dernier et conclut qu’il s’agissait d’un cas de profilage racial.

Dans la vidéo, partagée abondamment dans les réseaux sociaux, on peut voir un des policiers qui semble mettre son genou sur le cou d’un des deux jeunes hommes noirs pour l’immobiliser au sol.

Après avoir analysé la situation, rencontré les jeunes en question et rencontré les policiers qui ont procédé à l’intervention, le parti en est venu à la conclusion qu'il s'agissait d’un cas de profilage racial.

«Ce que cette intervention met en lumière, c'est une situation de profilage racial envers la jeunesse noire du nord de Montréal», dénonce Andrés Fontecilla, porte-parole de QS en matière de diversité.

La directrice générale de La Maison d’Haïti, un organisme que les deux jeunes ont fréquenté, souhaite que ce type d’intervention cesse.

«Je demande que ça soit terminé dans la communauté noire parce qu'on a été suffisamment traumatisés par ce genre de choses. Et je n'arrive même pas à comprendre que des policiers pensaient qu'ils pouvaient encore faire ça après ce qui est arrivé aux États-Unis», déplore Marjorie Villefranche.

Québec solidaire a interpellé directement la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, pour qu'elle agisse contre le profilage racial envers la jeunesse noir.

Le parti dit ne plus vouloir d'interventions sans motifs et demande davantage d'interventions sociales plutôt que répressives.

«Une politique qui doit être fondée avant tout sur une approche, sur une façon de voir l'intervention auprès des jeunes, peu importe l'origine du jeune, mais en particulier pour la jeunesse noire et racisée du nord de Montréal. Une politique fondée sur moins de répression et plus d'intervention sociale. C'est sûr que la police, on ne lui demande pas de ne pas faire son travail», réclame M. Fontecilla.

La famille des deux jeunes qui ont été filmés envisage toujours une poursuite au civil contre la Ville de Montréal après cette intervention.

- d'après les informations d'Audrey Gagnon