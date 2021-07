Champa Bay

Comme plusieurs d’entre vous, j’imagine, je suis resté rivé à l’écran de mon téléviseur jusqu’à la dernière seconde, espérant un ultime tour de force des joueurs du Canadien. Cette fois, la magie n’a pas opéré, et l’équipe la plus forte et la mieux balancée remporte les grands honneurs.

Évidemment, je suis déçu, mais également réaliste. Le CH m’a étonné et il y avait bien longtemps que je ne m’étais pas autant amusé à suivre son parcours. Si le sport professionnel est d’abord et avant tout un spectacle, alors, je peux dire qu’il a été à la hauteur des attentes en me gardant sur le bout de mon siège jusqu’à la toute fin.

Je laisse à nos collègues de la section des sports le soin de décortiquer plus en profondeur les performances de l’équipe et, surtout, de supputer sur ses chances de revenir en force l’an prochain, portée par une relève inspirante et talentueuse qu’il faudra s’assurer de bien entourer.

Comme commentateur et analyste de la société américaine, je m’intéresse à toutes ses facettes. Si je me concentre habituellement sur l’histoire et la politique, je ne dédaigne jamais un petit détour par la culture et le sport. En regardant les joueurs du Lightning défiler les uns après les autres en portant la coupe à bout de bras devant leurs partisans, je me suis dit que les amateurs de cette ville sont drôlement gâtés depuis quelques années.

Il y a 45 ans, la ville ne comptait aucune équipe sportive professionnelle des principaux sports américains, nada, zip. Elle peut maintenant se targuer d’être une ville de champions. Vous vous souvenez sans doute qu’après l’arrivée de Tom Brady, les Buccaneers se sont élevés vers le sommet, et que les Rays, qui offrent encore de bonnes performances cette année, ont déjà atteint la finale.

AFP

Hier, le Lightning était couronné pour une deuxième fois d’affilée, déjà la troisième de son histoire. Peu de grandes villes américaines peuvent s’enorgueillir d’offrir autant de belles réalisations et d’émotions à leurs partisans. Il y a quelques années, Boston choyait ses citoyens grâce aux victoires des Bruins, des Patriot et des Red Sox; c’est maintenant au tour de celle qu’on peut désormais surnommer «Champa Bay».

La Floride occupe une place privilégiée dans le cœur de bien des Québécois. J’ai également eu une pensée pour eux après le match, en écoutant les témoignages émouvants des Yanni Gourde, David Savard, Frantz Jean, Julien Brisebois ou Mathieu Joseph, qui ont tous eu la classe de faire de multiples clins d’œil au Québec.

Joseph m’a d’ailleurs réconcilié avec l’essence de ce jeu, parce que c’en est un, tellement l’émotion le gagnait. On oublie ainsi pour un temps la valse des millions pour reconnaître derrière ces incroyables machines de hockey les «p’tits gars» qui ont trimé dur pour réaliser leur rêve d’enfance.