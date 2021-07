Comment composer avec le côté pessimiste de ma fille?

Moi et ma fille on n’a jamais été sur la même longueur d’onde. J’ai toujours vu la vie en rose, et elle en noir. Comme son père, déjà toute petite, elle envisageait le pire. C’était toujours moi qui leur donnais le souffle pour traverser les tempêtes.

Je n’avais pas l’étoffe pour mener une grande carrière, mais j’avais celle de maintenir à flot le bateau de notre famille. Mon mari s’est suicidé quand ma fille avait 14 ans. Les mois suivants furent une marche dans le noir. J’avais beau me raccrocher à mon optimisme proverbial, je n’y parvenais pas. Probablement parce qu’à force de penser positivement avant cet événement tragique, je ne parvenais plus à trouver les codes pour passer au travers.

Mais comme tout finit par finir, j’ai traversé mon deuil en entraînant ma fille avec moi vers la lumière. Elle a réussi ses études et est entrée sur le marché du travail avec succès, mais toujours avec l’idée, en arrière-pensée, qu’elle allait rater quelque chose ou se planter.

J’aurai 85 ans bientôt et j’ai encore toute ma lucidité. Mais ma fille qui est maintenant mère de deux enfants est retournée dans son pessimisme d’autrefois et je crains pour la suite. Son état fait remonter en moi le souvenir du brusque départ de son père. Comment la mettre à l’abri sans réveiller en elle des idées suicidaires qui n’y sont peut-être pas?

Maman un jour maman toujours

Vous ne pouvez pas faire le travail à sa place. Après avoir fait le maximum lors du suicide de son père, laissez se mettre en place son potentiel personnel de défense contre son pessimisme naturel. Ses maternités risquent de l’avoir mieux armée pour vaincre sa tendance naturelle en dépit des apparences.

Les psychologues disent « ...qu’à force de penser « positif en toutes circonstances », on en vient à être déstabilisé par le plus petit « grain de réel ». Pendant ce temps-là, celui ou celle qui penche vers le négatif, se mettra peut-être en position de contrer le négatif qui le guette au moindre tournant pour le vaincre. Peut-être est-ce le cas de votre fille ?

Rien ne devrait vous retenir de revenir sur le suicide de son père que vous avez vécu ensemble. Ce serait même une excellente occasion de le revisiter avec elle pour en faire ressortir toutes les forces que ça vous a apportées pour poursuivre votre chemin mieux armées qu’avant pout vaincre.