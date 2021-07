COVID-19: les 31e Jeux d'Asie du Sud-Est reportés

Bangkok | La 31e édition des Jeux d'Asie du Sud-Est, qui devait se dérouler au Vietnam cette année, a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus, probablement en 2022, a annoncé jeudi l'un des organisateurs.

«Les 31e Jeux d'Asie du Sud-Est ne seront certainement pas (accueillis) cette année comme prévu en novembre», a déclaré Varin Tansuphasiri, membre du conseil des Jeux et secrétaire adjoint du Comité olympique thaïlandais.

«Le Vietnam veut reporter les Jeux à l'année prochaine, en 2022», a-t-il ajouté. Ce report est dû à la pandémie et le Vietnam propose d'accueillir ces Jeux en avril ou mai de l'année prochaine, a-t-il précisé.

Prévue du 21 novembre au 2 décembre 2021, la compétition devait se tenir dans la capitale Hanoï et 11 autres villes du pays, dont Hô Chi Minh-Ville, placée vendredi matin en confinement pour deux semaines.

Le Vietnam connait actuellement son plus fort pic épidémique depuis l'apparition du virus, avec environ un millier de nouveaux cas par jour. Le pays totalise à ce jour près de 23 500 cas, contre 3000 seulement fin avril, et 105 décès.

Bien que ce nombre soit faible par rapport à la plupart de ses voisins d'Asie du Sud-Est, le taux de vaccination par habitant au Vietnam est le plus bas de la région et parmi les plus bas d'Asie, selon un comptage de l'AFP.

Les épreuves des Jeux doivent avoir lieu dans certaines des provinces les plus touchées, notamment Bac Ninh et Bac Giang, dans le nord-est du pays.

Un site qui doit accueillir le tournoi de badminton a été transformé en hôpital de campagne.

Les 31e Jeux d'Asie du Sud-Est devraient attirer près de 20 000 participants, dont environ 7000 athlètes de 11 pays de la région, selon les médias officiels.

Parmi les sports représentés, on devrait trouver le billard et le snooker, la musculation, les échecs, le bowling et une ancienne forme de lutte, venue d'Ouzbékistan et connue sous le nom de Kourach.

Le Vietnam avait déjà accueilli la compétition en 2003.