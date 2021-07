Découvrez les 3 principaux avantages de choisir les vins embouteillés au Québec!

Saviez-vous que plusieurs de vos vins préférés sont embouteillés ici plutôt que chez le producteur? En effet, la SAQ propose plus de 150 vins et spiritueux élaborés à l’étranger, expédiés en vrac, puis embouteillés dans les usines québécoises.

Regard sur la tendance mondiale de l’embouteillage local et sur les trois principaux avantages de consommer des produits désignés par l’identifiant «Embouteillé au Québec».

Le local, encore et toujours!

L’engouement pour l’achat local ne s’essouffle pas et c’est tant mieux! En privilégiant les produits embouteillés au Québec, vous contribuez à l’emploi local et donc à la santé de notre économie.

En effet, l’embouteillage au Québec c’est plus de 3 500 emplois, dont 400 emplois directement dans les entreprises, et plus de 3 000 emplois chez les fournisseurs et partenaires, et ce, dans une vingtaine d’entreprises d’ici.

Avec 80 millions de bouteilles de vin vendues au Québec qui sont embouteillées ici, force est de constater qu’il s’agit d’une industrie florissante. Les retombées sont d’ailleurs considérables avec près du quart des bénéfices découlant de cette industrie qui est réinjecté dans notre économie.

Lorsque vous choisissez un vin avec l’identifiant «Embouteillé au Québec», vous êtes assuré qu’une partie du processus lié à l’assemblage final, à la préparation, à l’embouteillage ou à l’étiquetage a été réalisée en sol québécois, par des gens d’ici.

Un geste de plus pour l’environnement

Ce critère de sélection pour vos produits alcoolisés lors de vos achats en succursale ou en ligne est non seulement profitable pour l’économie québécoise, mais également pour l’environnement!

Pourquoi? Parce que le transport du vin en vrac est nettement moins lourd que celui du vin déjà embouteillé (presque 50 % du poids en moins). Ceci étant, l’importation des vins du pays producteur en grandes citernes, légères et stables, permet de réduire l’empreinte environnementale de façon considérable.

Cette technique qui contribue à réduire les émissions de CO2 est encore plus justifiée quand il s’agit d’un pays producteur très éloigné comme l’Australie, par exemple. Imaginez l’économie d’énergie réalisée en important un vin australien en vrac et en l’embouteillant ici-même!

La qualité et la diversité au rendez-vous

Fini le temps où l’on associait le fait d’embouteiller le vin directement chez le producteur à un gage de qualité. Aujourd’hui, la tendance mondiale est à l’embouteillage local, sans compromis sur le goût!

Sur la planète vin, cette façon de faire a été adoptée par plusieurs pays et continue de faire des adeptes. En tête de liste, l’Allemagne, qui embouteille localement 66% des vins qu’elle importe, suivi du Royaume-Uni à 44%, des États-Unis à 32% et du Canada à 28%. Au Québec, c’est une bouteille sur quatre qui a été embouteillée ici-même.

Parmi tous ces produits embouteillés localement et offerts à la SAQ, on retrouve des vins de qualité, bien sûr, mais également une grande diversité au niveau des pays producteurs, choisis spécifiquement en accord avec les préférences des Québécois.

États-Unis, Chili, Argentine, Australie, Nouvelle-Zélande, Italie, France, Espagne et bien d'autres encore: découvrez l’éventail de vins de qualité proposés et qui portent l’identifiant «Embouteillé au Québec».



Fièrement assemblés et mis en bouteilles ici

Parce qu’il y a aussi le travail rigoureux des gens de chez nous derrière les vins et spiritueux «Embouteillé ici», ces produits méritent une place de choix sur vos tables.

Découvrez l’offre diversifiée sur saq.com et préparez-vous à faire des trouvailles en or et des accords exceptionnels pour rehausser vos recettes préférées!