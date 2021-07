Des règles plus permissives

Le plateau de L’Échappée a été le théâtre d’un événement inusité cette semaine. Une première depuis plus d’un an : deux acteurs se sont embrassés. Pour vrai.

Pour accomplir cet « exploit », les deux comédiens en question (dont on doit taire l’identité pour éviter de divulgâcher un rebondissement) n’ont pas recouru au Kiss Guard, cette prothèse à bisous en silicone parfaitement hermétique. Ils ne forment pas un couple dans la vie, et n’habitent pas sous le même toit non plus. Alors, pourquoi a-t-on autorisé cet échange de salive ?

Parce qu’ils étaient pleinement vaccinés.

Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles règles, le 7 juin dernier, les acteurs d’une équipe stable ayant reçu leurs deux doses du vaccin contre la COVID-19 depuis au moins une semaine peuvent s’embrasser. Selon la mise à jour du Guide des normes sanitaires en milieu de travail pour l’industrie audiovisuelle, un document de plusieurs pages qui régit les tournages en pandémie depuis l’été 2020, ces comédiens peuvent avoir des « contacts physiques » (scènes de lit, becs...) sans limitation de distance et sans minutage.

En entrevue au Journal, la productrice déléguée de L’Échappée, Mélissa Dupont, qualifie la séquence filmée du baiser de « grand moment ». « Toute l’équipe s’est déplacée pour voir ! » raconte-t-elle.

Rebienvenue aux 70 ans et +

Deux autres changements majeurs apparaissent au Guide. Les personnes de 70 ans et plus peuvent maintenant faire partie de l’équipe stable d’une production à condition d’avoir reçu une première dose de vaccin depuis au moins trois semaines. Auparavant, elles devaient garder un écart de deux mètres avec tout le monde.

Sur L’Échappée, cet assouplissement permet entre autres à Rémy Girard, qui incarne le père de Noémie (Anick Lemay), de jouir d’une plus grande liberté. « Les autres acteurs peuvent s’en approcher, indique Mélissa Dupont. Ça fait une grande différence. »

D’un plateau à l’autre

Enfin, s’ils ont reçu une dose depuis au moins deux semaines, les comédiens peuvent aussi passer d’un plateau à l’autre sans devoir respecter une quarantaine de sept jours. Aux dires de Geneviève Leduc, directrice des relations de travail à l’Association québécoise des productions médiatiques (AQPM), cette clause a grandement soulagé les acteurs, qui peuvent maintenant cumuler des contrats.

D’après Fabienne Larouche, qui produit trois séries actuellement en tournage pour Radio-Canada (Toute la vie, Doute raisonnable et Sans rendez-vous), toutes ces modifications ont contribué à changer l’ambiance des plateaux de tournage.

« C’est une autre atmosphère, commente-t-elle au téléphone. À pareille date l’an dernier, on s’apprêtait à recommencer à tourner. On avait peur. On avait presque l’impression d’aller à l’abattoir. Cette année, on sent qu’on retrouve tranquillement un semblant de normalité. Mais l’équipe technique continue de porter le masque en tout temps. »

Action !

Une vingtaine de séries télé sont présentement en tournage. En voici quelques-unes :

Alertes (TVA), Doute raisonnable (ICI Télé), Madame Lebrun (Super Écran), Une autre histoire (ICI Télé), 5e rang (ICI Télé), Les moments parfaits (TVA), Entre deux draps (Noovo), Discussions avec mes parents (ICI Télé), Contre-offre (Noovo), Sans rendez-vous (ICI Télé), L’Échappée (TVA), Campus (Vrak), C’est comme ça que je t’aime (ICI Télé), Nuit blanche (ICI Télé), Toute la vie (ICI Télé)...

La lumière au bout du tunnel

Le secteur télévisuel apprécie les assouplissements apportés aux mesures sanitaires, mais tourner demeure une aventure.

Josélito Michaud

« Les nouvelles règles allègent beaucoup, mais c’est encore un énorme défi, indique Josélito Michaud, auteur et producteur de Chaos, une nouvelle série de TVA en tournage depuis bientôt trois mois. Et comme tout le monde n’est pas encore pleinement vacciné, on continue d’utiliser des doublures, des chums ou blondes de comédiens et comédiennes qui viennent pour tourner des scènes de rapprochements. »

« On voit la lumière au bout du tunnel, ajoute Mélissa Dupont, productrice déléguée de L’Échappée. On sent que, tranquillement, on revient à quelque chose de beaucoup plus naturel, mais ça reste contraignant. »

Même son de cloche du côté de Guillaume Lespérance, producteur de Discussions avec mes parents. « C’est une situation qui demande beaucoup de souplesse, beaucoup de concentration. Mais on comprend pourquoi ces règles sont toujours en place. Ce sont des contraintes qui sont imposées pour assurer la sécurité de tout le monde. »

Pas d’éclosion

Et ces contraintes fonctionnent puisque depuis la reprise des tournages, l’été dernier, aucun plateau n’a été frappé par une éclosion de COVID-19, nous confirme la Dre Marie-France Raynault, spécialiste en santé publique.