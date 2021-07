«Il ne faut pas présumer que nous avons enrayé la pandémie», dit la Dre Tam

«Il a fallu beaucoup d’efforts pour en arriver là où nous en sommes aujourd’hui, mais il ne faut pas présumer que nous avons enrayé la pandémie», a averti jeudi la cheffe de la santé publique, la Dre Theresa Tam.

Si le pays affiche moins de 500 nouveaux cas quotidiens ces jours-ci, un nombre environ 95 % inférieur au sommet de la troisième vague de COVID-19, la Dre Tam martèle qu’il faut continuer à se «retrousser les manches», car la couverture vaccinale reste la clé pour déjouer une quatrième vague.

Depuis le début du mois de juin, le rythme de la vaccination chez les gens allant chercher leur première dose est en ralentissement constant.

Cela est principalement dû au fait qu’il reste moins de gens à vacciner une première fois, mais aussi parce que les gens non vaccinés, à ce stade-ci de la campagne, sont aussi les plus résistants à l’idée de se faire vacciner.

Même si près de 80 % des Canadiens admissibles au vaccin ont reçu leur première dose et 44 % leur deuxième, il ne faut pas nécessairement un grand nombre de personnes non vaccinées pour que la situation bascule.

Dans certains pays, le nombre de cas est en pleine remontée, malgré une bonne couverture vaccinale. Le cas est particulièrement frappant au Royaume-Uni, où la courbe des infections est en véritable explosion, mais qui cette fois-ci ne s'accompagne pas d'une montée aussi importante des hospitalisations, présumément à cause de l'immunité fournie par les vaccins.

Selon le Dr Howard Njoo, adjoint de la Dre Tam, les poches de population où la couverture vaccinale est moindre pourraient s’avérer des «étincelles» qui pourraient mener à d’éventuelles éclosions à l’automne.

«La meilleure cible à atteindre, pour devancer les variants très contagieux alors que l’automne approche et que nous resterons à l’intérieur, est d’obtenir la couverture vaccinale la plus étendue possible, le plus rapidement possible», a-t-il dit.

