Le Canadien finit en grand

Le parcours du Canadien en séries éliminatoires s’est terminé en apothéose mercredi soir. Du moins, en termes de cotes d’écoute.

Le cinquième – et dernier – match opposant les hommes de Dominique Ducharme au Lightning de Tampa Bay a rallié une moyenne de 2 442 000 téléspectateurs au Québec, selon les données préliminaires de Numéris. Plus précisément, 1 543 000 ont regardé la partie en français à TVA Sports, et 899 000 l’ont suivie en anglais à CBC et Sportsnet.

En fin de rencontre, aux alentours de 22 h 50, une pointe supérieure à 3 millions a été atteinte. En incluant le reste du Canada, on parle d’un sommet avoisinant les 8 millions d’amateurs.

Au final, au Québec, la série Canadien-Lightning a attiré une moyenne de 2 280 000 sportifs de salon par rencontre, soit 1 473 000 à TVA Sports et 807 000 à CBC et Sportsnet. Au pays, on parle d’une moyenne supérieure à 4 millions de téléspectateurs.

La radio en profite

La percée du Canadien en séries a aussi profité au 98,5 FM, radiodiffuseur officiel des joutes du Bleu-Blanc-Rouge.

Alors qu’en saison régulière, les parties du Tricolore rejoignaient en moyenne 29 400 auditeurs par minute à Montréal, en saison régulière, ces chiffres ont triplé. La série contre Tampa Bay a effectivement enregistré une moyenne de 90 100, pour une part de marché de 58 %, selon les données de Numéris fournies par Cogeco Media, qui détient la station.

On parle également de 77 700 fidèles contre Vegas (3e ronde), 70 200 contre Winnipeg (2e ronde) et 53 400 contre Toronto (1re ronde).

Émissions spéciales

Le Canadien de Montréal officiellement en vacances, TVA Sports dressera son bilan 2021 vendredi soir. La semaine prochaine, une émission récapitulant le parcours Cendrillon de Carey Price et compagnie en séries éliminatoires sera enregistrée.

Ce retour en images sera animé par Justine St-Martin. L’horaire exact de diffusion n’a pas encore été déterminé, mais du côté de TVA Sports, on nous assure que l’émission sera présentée à plusieurs reprises.

LE CH EN SÉRIES

■ Contre les Maple Leafs de Toronto (1re ronde)

1 389 000 téléspectateurs

■ Contre les Jets de Winnipeg (2e ronde)

1 568 000 téléspectateurs

■ Contre les Golden Knights de Las Vegas (3e ronde)

1 878 000 téléspectateurs

■ Contre le Lightning de Tampa Bay (finale)

2 280 000 téléspectateurs

Source : Données Numéris, Québec, pour TVA Sports, Sportsnet et CBC