Le doyen des Hells, Michel Langlois, ne pourra pas porter ses « patches »

Le doyen des Hells Angels du Québec, Michel Langlois, n'aura plus le droit de porter sa veste à l'effigie du gang de motards lorsqu'il retrouvera sa liberté au cours des prochains jours.

L'homme de 74 ans, qui compte parmi les membres fondateurs du tout premier chapitre que les Hells ont implanté au pays en 1977, vient de se faire imposer cette mesure plutôt inusitée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Dans une décision rendue la semaine dernière et dont notre Bureau d'enquête a obtenu copie, la CLCC confirme que Langlois bénéficiera de sa libération d'office ce mois-ci après avoir purgé les deux tiers d'une peine de 58 mois de pénitencier.

L'ex-président provincial et national des Hells, que ses confrères surnomment «Sky», avait été condamné pour gangstérisme, ainsi que pour sa participation à un réseau de trafic de cocaïne et de méthamphétamine lié aux Hells qui a été frappé dans l'opération policière Objection en 2018.

Les lourds antécédents judiciaires et la notoriété de Langlois au sein des Hells, dont il a non seulement fondé la section de Montréal mais aussi le chapitre South en 1997, ont incité la CLCC à se montrer particulièrement sévère avec lui.

Langlois devra respecter une série de conditions dès son retour dans la communauté et ce, jusqu'à l'expiration de sa peine prévue en novembre 2022.

L'interdiction du port des « patches » aux couleurs des Hells Angels que la CLCC a décrétée est d'ailleurs une mesure rarement vue à l'encontre des motards.

Liberté surveillée

Langlois ne pourra pas non plus fréquenter toute personne qu'il sait être impliquée dans des activités criminelles comme le trafic de stupéfiants, ce qui équivaut ni plus ni moins à lui interdire de participer aux rassemblements des autres membres de sa bande.

Langlois, un propriétaire d'érablière dont les cannes de sirop ont déjà été frappées d'un message invitant à appuyer son club de motards, devra aussi éviter les débits de boisson.

De plus, il devra observer un couvre-feu quotidien, fournir un bilan détaillé de sa situation financière à ses agents de surveillance et il ne pourra pas posséder plus d'un téléphone intelligent.

Le septuagénaire en est à sa quatrième peine d'incarcération de juridiction fédérale (deux ans ou plus), lui qui a déjà été écroué pour sa complicité dans la fameuse purge interne où cinq Hells furent tués à Lennoxville puis jetés dans le fleuve, en 1986.

Il a aussi été condamné pour avoir comploté l'importation de 178 kilos de cocaïne au pays, ainsi que pour son rôle dans les complots de meurtres liés à la guerre des motards, durant les années 90.