Le retour vers la nature me torture

Vous avez certainement eu conscience de la volonté de nombreux citadins de se réfugier à la campagne pendant la pandémie. Ce fut mon désir, mais ma blonde a refusé de me suivre dans mon aventure rurale. Ça m’a fait de la peine, mais j’ai accepté son choix. Elle a un emploi qui la retient en ville et elle n’a aucune envie d’en changer.

Mais comme moi je souhaite reprendre une ferme familiale et que je suis sur le point de le faire, il me manque juste le dernier petit coup de pouce pour opérer. Je compte sur vous pour me le donner et faire réagir ma blonde.

Un gars décidé

Vous êtes décidé, alors mon aide ne vous sera d’aucune utilité dans les circonstances. Tout comme le refus de votre blonde ne devrait pas vous arrêter en aussi bonne voie de réalisation de votre objectif de vie. Comme il s’agit de votre futur à vous, vous seul devriez en décider.

Cela aurait été intéressant que vous soyez tous les deux branchés sur le même but, mais comme ce n’est pas le cas, il faut vous y faire et plonger dans ce qui vous semble correspondre à vos objectifs. Comme le disait Rabindranath Tagore « Celui qui plante des arbres en sachant qu’il ne serait jamais protégé par leur feuillage, a au moins compris le sens de la vie ».