Les joueurs du CH déjà de retour à Montréal

Moins de 24 heures après leur défaite en cinq matchs en finale de la Coupe Stanley, les joueurs du Canadien ont atterri à l’aéroport Montréal-Trudeau, jeudi après-midi.

Selon les informations de l’Agence QMI, l’avion transportant le personnel et les athlètes de l’organisation s’est arrêté au hangar de Starlink Aviation Inc. de Dorval, situé sur le bord de l’autoroute 13.

Les finalistes n’ont pas passé plus de temps qu’il le fallait en Floride et se dirigeront probablement vers le complexe d’entraînement de Brossard et le Centre Bell afin de récupérer leurs effets personnels.

Les visages chez le Tricolore étaient longs mercredi soir, quelques minutes après la victoire décisive du Lightning de Tampa Bay qui lui a permis de mettre la main sur un deuxième championnat consécutif. Les joueurs ne s’adresseront d’ailleurs pas aux médias jeudi.

Le bilan de saison du directeur général Marc Bergevin, de l’entraîneur-chef intérimaire Dominique Ducharme et des joueurs aura lieu au cours des prochains jours.

