L'ancien Alouette Michael Soles est décédé des suites de la maladie de Lou Gehrig

L’ancien joueur des Alouettes de Montréal Michael Soles est décédé à l’âge de 54 ans des suites de la maladie de Lou Gehrig, la sclérose latérale amyotrophique (SLA), mercredi.

Soles s'est joint aux Moineaux à titre de joueur autonome en 1996 lorsque l'équipe - autrefois les Stallions de Baltimore - a rejoint la Ligue canadienne de football. Pendant quatre saisons, il a créé des brèches pour les courses du demi Mike Pringle, tout en protégeant le quart-arrière Tracy Ham, tous deux élus au Temple de la renommée du football canadien.

Lors de sa première campagne à Montréal, Soles a été choisi sur l'équipe d'étoiles de la LCF, en plus de remporter le trophée Lew Hayman en tant que meilleur joueur canadien de la section Est. Dans le premier match des Alouettes à leur retour au Stade Percival-Molson, le 2 novembre 1997, il a marqué le premier touché des siens dans une victoire de 45 à 35 contre les Lions de la Colombie-Britannique en demi-finale de la division Est.

Photo d'archives

«Nos pensées vont à sa famille et à ses amis, a déclaré dans un communiqué le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, qui a dirigé Soles à Montréal. C'était un grand joueur de football et il voyait toujours les Alouettes comme sa deuxième famille. Il s'est battu jusqu'à la fin, même s'il était malade. Il n'a jamais abandonné et il souriait toujours. Ce gars-là a influencé ma carrière, il était beaucoup plus qu'un ami.»

«Soles était le visage des Alouettes lorsque l'équipe a fait un retour dans la ligue. Il était un véritable leader dans l'équipe et dans la communauté, a ajouté le président des Alouettes, Mario Cecchini. Nous nous souviendrons tous d'un combattant, d'un vrai soldat, et il nous manquera.»

Longue carrière

Soles a été le premier joueur universitaire canadien sélectionné au repêchage de la LCF en 1989 par Edmonton (cinquième rang au total), où il a disputé sept saisons. Il a été élu sur l'équipe d'étoiles de la section du Nord en 1995. Il a pris sa retraite de la LCF en avril 2000, avec 3007 verges en 579 courses à son actif. En 11 ans dans le circuit, il a aussi obtenu 3501 verges en 325 attrapés et 70 touchés en attaque, incluant 45 par la course.

Avant sa carrière dans la LCF, Soles a mené l'Université McGill à la Coupe Vanier en 1987. Il a ensuite aidé Edmonton à remporter la Coupe Grey en 1993.

Soles a annoncé publiquement sa maladie en février 2013.