Montréal: entente de principe entre la Ville et les cols blancs

La Ville de Montréal a conclu jeudi une entente de principe avec le Syndicat des cols blancs pour le renouvellement de leur convention collective.

«Je suis très fière de cette entente qui reconnaît le travail des près de 10 000 cols blancs dévoués aux services des Montréalaises et des Montréalais. Le travail qu’ils accomplissent est essentiel au bon fonctionnement de la Ville, et ils l’ont démontré d’autant plus tout au long de la crise sanitaire que nous vivons», a affirmé Valérie Plante par voie de communiqué.

Les pourparlers se sont conclus jeudi après plus de deux ans de négociations. Le nouveau contrat établira les conditions de travail de près de 10 000 employés de la Ville.

«Les négociations n’ont pas toujours été faciles avec la pandémie, mais avec l’aide d’un médiateur nous en sommes arrivés à bout. Nous sommes très heureuses et heureux du dénouement et avons hâte de présenter le fruit du travail du Comité de négociations à nos membres», a déclaré pour sa part Francine Bouliane, présidente du Syndicat.

Une assemblée générale aura lieu le 7 septembre prochain afin que les membres du syndicat puissent voter et entériner l’entente.

Leur convention collective était échue depuis le 31 décembre 2018.