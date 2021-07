Pizza Salvatoré se pointe à Gatineau

La chaîne Pizza Salvatoré, qui a son siège social à Québec, a mis Gatineau sur sa liste de villes à conquérir au cours des prochains mois, ce qui triplera le nombre de ses succursales à travers la province d’ici la fin de l’année.

La succursale gatinoise, la 33e de la chaîne, devrait ouvrir ses portes le 31 août sur la montée Paiement dans le secteur Gatineau. Ce nouveau comptoir pour emporter et de livraison représente un investissement de plus de 350 000 $ et créera environ 50 emplois.

Cette ouverture fait partie d’une stratégie de croissance audacieuse mise de l’avant par la troisième génération de la famille Abbatiello, car, avant Gatineau, d’autres succursales seront inaugurées à Mascouche, Shawinigan, Saint-Eustache, Saint-Jean-sur-Richelieu et Châteauguay.

PHOTO COURTOISIE

Succursales à la douzaine

Fondée en 1964 à Saint-Georges, en Beauce, par Salvatoré Abbatiello, l'entreprise familiale a d'abord été cédée à son fils Guillaume avant qu'il n’en passe les rênes en septembre 2018 à ses cinq enfants, Sébastien, Guillaume Jr, Frédéric, Élisabeth et Katarina, tous âgés de 25 à 34 ans.

S’attelant d’abord à la tâche de stabiliser les activités des 13 restaurants de la chaîne basés dans la grande région de Québec, le quintette décide, en pleine pandémie, de mettre la pédale à fond avec pour objectif d’ouvrir une nouvelle succursale tous les 14 jours aux quatre coins de la province avec des investissements totaux de plus de 10 millions $.

«C’est beaucoup de travail, mais nous sommes jeunes et dynamiques. Nous avons grandi en voyant nos parents et nos grands-parents se consacrer à l’entreprise familiale depuis notre tout jeune âge. Il était naturel et important pour nous de continuer dans cette direction en mettant aussi la main à la pâte», affirme Élisabeth, elle qui chapeaute les communications du groupe.

Fidélisation

La pandémie de COVID-19 aura été profitable au groupe Pizza Salvatoré vu l’explosion des commandes en livraison et au comptoir. Malgré la réouverture récente des salles à manger de restaurants compétiteurs, l’entreprise poursuit sa lancée grâce à la fidélisation des clients.

L’entreprise a plus que doublé son chiffre d’affaires global au cours des 12 derniers mois avec l’ouverture d’une douzaine de nouvelles succursales. Une douzaine d’autres verra le jour d’ici la fin de l’année, faisant gonfler à 40 le nombre de restos de l’entreprise.

«Nous sommes très reconnaissants et privilégiés de connaître une énorme croissance de nos ventes dans chacune de nos pizzerias en cette période difficile pour la restauration. La priorité ne sera toutefois jamais le nombre de restaurants, mais bien la perfection du service client», admet candidement l’aînée des filles Abbatiello.

PHOTO COURTOISIE

Rareté de main-d’œuvre

Le recrutement de personnel demeure toutefois un grand défi dans le domaine de la restauration, mais l’instauration de primes liées à la performance facilite l’embauche.

«Nous étions déjà dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre avant le début de la pandémie. Maintenant, c’est doublement plus difficile. Par contre, dans notre réseau, environ 40 % des équipiers proviennent de références internes, ce qui facilite notre taux de rétention», précise Élisabeth Abbatiello.