Placés en famille d’accueil au lieu d’être avec leur grand-mère: le CIUSSS de l’Estrie porte la cause en appel

Ce n'est pas demain la veille que la DPJ de l'Estrie va s'excuser à la famille des deux enfants de Granby qui ont été placés dans une famille déficiente. Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS porte en appel une partie du jugement accablant rendu le 9 juin dernier par la Cour du Québec à l'endroit de la DPJ.

La juge Pascale Berardino avait ordonné au CIUSSS et à la DPJ de présenter des excuses aux enfants et à leur famille. Rappelons que les 2 enfants vivent avec de lourdes séquelles après avoir été placés dans une famille d'accueil jugée déficiente. La grand-mère, qui est en fait la conjointe du grand-père maternel, a accepté de rencontrer TVA Nouvelles. Elle peut témoigner de l'état des enfants lorsque la Cour les lui a confiés.

«Le plus vieux faisait de gros cauchemars le soir. Il avait peur de tout. Il se couchait avec 10 lumières dans sa chambre et je devais souvent rester avec lui pour le rassurer. Ç’a duré près des mois, au point où j'ai décidé de quitter mon emploi pour pouvoir lui donner tous les soins qu'ils avaient besoin.»

La juge avait aussi ordonné que la grand-mère soit reconnue comme une famille d'accueil de proximité et soit ainsi rétribuée. Mais le CIUSSS conteste cette ordonnance.

Dans sa Déclaration d'appel, le CIUSSS indique que « Le Tribunal a erré en droit en passant outre aux dispositions législatives et réglementaires applicables et en ordonnant la rétribution de la grand-mère à titre de famille d'accueil de proximité. »

En d'autres mots, selon lui il n'appartient pas à la Cour de reconnaître une famille d'accueil. De quoi surprendre la grand-mère des enfants.

«Ils reconnaissent que les enfants vont mieux depuis qu'ils sont avec moi, qu'ils progressent, mais ils refusent de me reconnaître comme famille d'accueil de proximité à cause que mon conjoint a eu des antécédents judiciaires il y des dizaines d'années. J'ai quitté mon emploi où je gagnais plus de 50 000$ par année. On fait notre possible, on subvient à leur besoin, mais quelque part, on peut donner la même chose qu'ils auraient s'ils étaient dans une famille d'accueil parce que la famille d'accueil elle reçoit le plein montant.»

Le CIUSSS et la DPJ : deux entités

Parmi les autres motifs d'appel, le CIUSSS affirme que la DPJ est une entité différente.

Selon lui « La Directrice et le CIUSSS ne disposent ni des mêmes pouvoirs ni n'assument les mêmes responsabilités. L'amalgame de ces deux entités en l'espèce a eu pour conséquence de priver le CIUSSS du droit fondamental d'être entendu. »

Pour ces mêmes raisons, il conteste l'ordonnance d'excuses. La grand-mère y voit là un autre exemple où le CIUSSS ne prend pas ses responsabilités.

«Ils se lancent encore la balle et jettent le blâme sur l'autre. Mais en réalité, tout le monde porte le blâme pour ça.»

Les autres parties ont jusqu'à vendredi pour en appeler du jugement.