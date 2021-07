Plus aucun détenu atteint de la COVID-19 dans les prisons du Québec

Le milieu carcéral québécois se rapproche de la normale et n’enregistre plus aucun cas de COVID-19 chez les détenus de ses établissements provinciaux et fédéraux.

Pour les établissements fédéraux, Service correctionnel du Canada (SCC) a annoncé mercredi qu’il reprenait de façon graduelle les visites en présentiel. En date de jeudi, c’est tous les établissements fédéraux de la province qui permettent les visites.

Toutefois, un contrôle strict sera établi pour les visiteurs, qui devront se soumettre à un processus de vérification, ce qui comprend la prise de la température et la réponse à une série de questions. Ces rencontres entre détenus et visiteurs devront être réservées en ligne 24 heures d’avance.

À ce jour, le SCC a administré au moins une dose du vaccin contre la COVID-19 à plus de 76 % des détenus dans ses installations, et plus de 68 % ont reçu les deux doses. Le vaccin continue d’être offert aux détenus, y compris aux détenus nouvellement admis dans un établissement du SCC.

Plus de prudence dans le milieu carcéral provincial

Au Québec, le Ministère de la Sécurité publique reste plus prudent pour le moment, alors que les visites sont toujours interdites en personne.

Affectées par plusieurs éclosions majeures, comme celle de la prison de Bordeaux, en février dernier, des mesures sanitaires strictes sont encore imposées. Par exemple, les employés et le personnel doivent continuer à porter le masque chirurgical lorsqu’ils sont en compagnie d’autres personnes.

Bien qu’ajustées en fonction de la situation épidémiologique, certaines mesures devront rester au moins jusqu'à la fin de l'urgence sanitaire, confirme le ministère.

Toutefois, depuis le passage des régions en zones vertes à la grandeur du Québec en juin dernier, certains allégements ont été réalisés. Les transferts entre les établissements de détention, les rencontres en personne avec les intervenants médicaux ou correctionnels et les activités en groupes restreints sont désormais possibles dans tous les établissements de détention.

Le milieu carcéral provincial compte seulement 2 cas actifs de COVID-19 chez les employés: un à Montréal, et un à Saint-Jérôme.