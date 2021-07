Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 9 juillet:

«Spider-Man»

Pour cette superproduction de 2002, le rôle de Peter Parker a été confié à Tobey Maguire et celui de Mary Jane Watson à Kirsten Dunst. Transformé en homme-araignée, le célèbre justicier doit combattre le crime qui sévit un peu partout, notamment en raison du Bouffon vert (Willem Dafoe).

Vendredi, 9 h 30, TVA.

«Chamboultout»

Cette comédie française s’intéresse à ce qui découle de la publication d’un roman par Béatrice (Alexandra Lamy), qui raconte comment son mari Frédéric (José Garcia) est devenu aveugle et ce que l’accident a changé chez lui. Dans le livre, plusieurs personnages sont inspirés de gens que côtoient Béatrice...

Vendredi, 13 h, ICI Télé.

Doublé «James Bond»

Parmi les acteurs qui ont prêté leurs traits à l’agent secret 007, il y a Pierce Brosnan. C’est lui qui doit affronter un magnat des médias assoiffé de cotes d’écoute dans «Demain ne meurt jamais» et protéger une riche héritière le temps du film «Le monde ne suffit pas».

Vendredi, dès 18 h 30, Évasion.

«La foire aux vanités»

Cette minisérie dramatique et romantique de 1998 s’intéresse à la société anglaise, adaptant du même souffle le classique de la littérature signé William Makepeace. Dans le premier de six épisodes, on dépeint la relation professionnelle entre Becky Sharp et Pitt Crawley, et l’attirance d’Amelia Sedley pour George Osborne.

Vendredi,19 h, ICI ARTV.

«Bootcamp: le parcours extrême»

Les duos ont relevé de nombreux défis physiques au cours de cette aventure rimant avec force, agilité et endurance. L’heure de la finale a sonné, mais pour être sacrés gagnants de la compétition, les participants ont encore de solides prestations à livrer devant Émily Bégin et Étienne Boulay.

Vendredi, 19 h, Noovo.

«La patrouille de l’Alaska»

Le crime ne prend pas de pause, peu importe l’endroit où l’on se trouve. À preuve, un cas de violence conjugale vient perturber le sergent Norman Hughes à Kotzebue. Pour sa part, l’officier Robert Odom doit composer avec des problèmes d’un tout autre ordre: travailler en solo.

Vendredi, 20 h, Canal D.

«Boutiques obscures»

Le réalisateur français Patrice Leconte ne fait pas que de la fiction. Il s’intéresse aussi au vrai monde. Avec cette oeuvre documentaire, il rend hommage à la résilience des commerçants qui doivent chaque jour se battre contre internet et les magasins à grande surface afin de demeurer en affaires.

Vendredi, 21 h, Planète+.