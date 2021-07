Un mélange de déception et de grande fierté

Les joueurs du Canadien étaient très émotifs au moment de rencontrer les médias par le biais des visioconférences. Particulièrement Brendan Gallagher.

« Je veux remercier mes coéquipiers. Chacun d’entre eux a tout donné pendant ce parcours. Il y a peut-être des équipes avec plus de talent, mais il n’y en a pas une dont le groupe est plus uni que la nôtre. Nous avons démontré beaucoup de résilience. »

– Brendan Gallagher

Contre tous les pronostics, le Canadien s’est rendu à seulement trois victoires de remporter la coupe Stanley. Tout une réalisation pour une formation que personne ne voyait au-delà du premier tour.

« Je suis fier de l’équipe. Ça nous a pris beaucoup d’énergie et de temps pour trouver notre game. On a réussi à le faire en séries éliminatoires. Ce ne fut pas assez à la fin, mais je suis vraiment fier de notre équipe. Nous avons poussé tous ensemble, nous avons accompli quelque chose de gros. »

– Phillip Danault

« Je suis fier de mes coéquipiers. Nous avons eu un beau parcours. C’est tout ce qu’il y a à dire. »

– Carey Price

Au terme de la rencontre, alors que les joueurs du Lightning célébraient à une extrémité de la patinoire, Shea Weber faisait le tour de ses coéquipiers, les enlaçant chacun leur tour.

« On cherche nos mots en ce moment. C’est difficile. On joue pour cette raison. On était tellement proches, mais on n’a pas gagné. On est fiers de tout le monde. On a appris de cette expérience. »

– Shea Weber

Le Canadien a été dominé 17-8 au chapitre des buts au cours des cinq matchs de cette finale. Price et Weber avaient des opinions opposées sur ce qui avait fait la différence dans cette confrontation.

« Je crois que je n’ai pas assez bien joué au début de la série. »

– Carey Price

« Je ne suis pas d’accord. Ce n’est pas le cas. Le Lightning est ici pour une raison. Ils formaient la meilleure équipe. »

– Shea Weber

Évidemment, voir du positif dans cette défaite sera difficile au cours des prochains jours. Mais le chemin parcouru par l’équipe au cours des dernières semaines aura fait grandir les Nick Suzuki, Jesperi Kotkaniemi, Cole Caufield et Alexander Romanov.

« C’est incroyablement décevant. Je suis déçu du résultat. Oui, les jeunes ont gagné en expérience, mais difficile de penser à cela en ce moment. On va panser nos plaies et, éventuellement, nous remettre au travail. »

– Carey Price