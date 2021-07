Un travailleur perd la vie sur le chantier du projet Solar Uniquartier à Brossard

Un travailleur a perdu la vie, jeudi avant-midi, lorsqu’il a été heurté de plein fouet par une charge qui venait de tomber d’une grue, sur le chantier de Solar Uniquartier, à Brossard, en face du Quartier Dix30.

Le drame s’est produit vers 10 h 25, sur l’imposant chantier de construction, rue de l’Équinoxe.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Selon les premières informations, le travailleur se trouvait sur la remorque d’un camion et dirigeait l’opérateur d’une grue durant le soulèvement d’une charge.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

«À un certain moment, l’une des élingues aurait cédé. La charge qui était soulevée est tombée et a heurté le travailleur», a indiqué Yvon Grégoire, porte-parole de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Le travailleur, dont l’âge n’a pas été précisé par les autorités, n’a eu aucune chance. Il serait mort sur le coup. Son décès a été constaté sur place.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

«On a des gens sur place pour que les témoins puissent avoir de l’aide psychologique», a indiqué Simon Lévesque, conseiller à la santé et sécurité de la FTQ-Construction. C’est triste que des accidents comme ça semblent arriver avant la période des vacances, comme si la pression sur les chantiers faisait en sorte qu’on augmente la cadence.»

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Le travailleur ayant perdu la vie était un charpentier-menuisier de métier. Il travaillait pour l’entreprise Coffrages Synergy.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Deux inspectrices de la CNESST se sont rendues sur les lieux du drame afin de mener leur enquête.

- Avec la collaboration de Sylvain Larocque, Le Journal de Montréal