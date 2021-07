MÉNARD, Denise



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Denise Ménard, épouse de feu Jean-Claude Lépine, survenu à Blainville le lundi 5 juillet 2021 à l'âge de 90 ans.Précédé par sa fille Lise, elle laisse dans le deuil ses deux fils Michel et Jean (Manon Bélanger), ses trois petits-enfants Laurence, Élodie et Charles Antoine, sa soeur Pierrette Martel ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au:le dimanche 11 juillet 2021 à 10h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h30 directement en salon.