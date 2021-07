COVID-19: de nouveaux vaccins à venir pour contrer les variants

Les manufacturiers de vaccins se penchent actuellement sur la création de vaccins 2.0 qui pourront contrer les variants de la COVID-19 qui circulent sur la planète.

C'est ce qu'a expliqué vendredi en entrevue à QUB radio le vice-président Sciences et vaccins du laboratoire Nexelis, Luc Gagnon.

«Il y a des vaccins version 2.0 qui vont sortir dans les prochains mois et qui vont tenir compte des mutations des variants», a-t-il indiqué.

La présence toujours plus nombreuse de variants a démontré dernièrement que certains vaccins sont plus ou moins efficaces selon la souche contractée.

«Quelqu’un qui aurait contracté la souche originale, celle qui provenait de Wuhan, et qui serait mis en contact avec la souche Beta, qui est la souche qui provient de l’Afrique du Sud, c’est sûr et certain qu’il serait contaminé, qu’il développerait la maladie à nouveau, parce que le niveau de protection est insuffisant contre ce variant-là», a expliqué M. Gagnon.

La circulation des variants a également une incidence sur la possibilité de l’administration d’une troisième dose, comme demandée jeudi par Pfizer.

«Comme tout système de vaccination, le niveau d’anticorps finit par descendre. [...] Dans ce cas-ci, ce qu’on s’est aperçu, c’est que le niveau est encore suffisant pour protéger, mais étant donné la circulation des variants à travers la planète, par mesure préventive, ils ont demandé d’avoir l’autorisation de procéder à la troisième dose», a précisé Luc Gagnon, ajoutant que d’autres manufacturiers devraient emboîter le pas à Pfizer à ce sujet.

Et les avancements des manufacturiers pourraient également profiter pour la vaccination contre d’autres maladies.

«On voit déjà qu’il y a eu une nouvelle vague, même les compagnies qui avaient des stratégies plus classiques sont en train de se diriger doucement vers la méthode à ARN messager et même des méthodes combinées», a souligné le vice-président.

Le laboratoire Nexelis est associé à près de 70 manufacturiers pour tester l’efficacité des vaccins sur les différents variants mais aussi la vaccination croisée.

