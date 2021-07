Dans la cuisine avec Martine St-Clair: une «inconditionnelle de la cuisine méditerranéenne»

Martine St-Clair est une artiste complète, pluridisciplinaire et une interprète exceptionnelle. Ses succès depuis plusieurs décennies ne le démentent pas. Elle est aussi une artiste-peintre de grand talent qui expose régulièrement. Martine prend aussi son rôle d’ambassadrice du Regroupement Partage (regroupementpartage.ca) très au sérieux, une cause qui lui tient vraiment à cœur.

Elle sera en spectacle le 8 juillet à Blainville en chanson, Espace Éphémère, et les 6 et 7 septembre à la Cinquième salle de la Place des arts qui sera d’ailleurs une captation pour un album à venir de ses plus grands succès. Et pour clôturer le tout, elle travaille sur son prochain album de chansons originales pour 2022. Ouf, un petit verre de vin blanc bio, Martine ?

Questionnaire gourmand

Le matin, thé ou café ?

Un bon café corsé pour bien démarrer ma journée. J’adore le café du Costa Rica de Toi Moi & Café, au 244, avenue Laurier O., Montréal. Je m’installe sur la petite terrasse au soleil pendant qu’ils s’occupent de moudre mon grain, ça sent bon, je suis bien là-bas.

Croissant ou gruau, fruits... ?

Fruits (tangerine et melon d’eau). En fait, je coupe les fruits en petits morceaux pour me faire une bonne salade de fruits maison. Aussi, un petit craquelin avec la marmelade à l’orange que j’achète chez Gourmet Laurier, Les vergers des Alpilles. Un pur délice.

Pain tranché ou baguette ?

Le pain croustillant Ryvita est fantastique avec de l’humus ou de la crème d’avocat, douce et délicate. Cela donne du croquant et de l’onctuosité, j’adore ce contraste de texture.

Fromage ou dessert ?

Je ne mange pas souvent de desserts, alors spontanément, je suis plus portée à consommer du fromage, que j’adore d’ailleurs. Fromage le Maréchal, c’est un coup de cœur, style fromage suisse, semi-ferme. Fromagerie Perron, le cheddar vieilli deux ans est formidable. J’aime beaucoup aussi le Comtomme de la fromagerie La Station. Sinon, pour acheter mes fromages, je vais au Bleu & Persillé, rue Mont-Royal, et chez Yannick fromager, à Outremont.

Viande ou poisson ?

Tartare de saumon et des huîtres font généralement mon bonheur.

Photo Adobe Stock

Avec le steak, salade ou frites ?

Frites, incontournable.

Végé ou carné ?

C’est vrai que si j’analyse ma consommation de nourriture, je suis plus végé que carné. Il y a beaucoup de légumes, salades, légumineuses, beaucoup de légumes verts, des asperges, courgettes, aubergines, fèves vertes et jaunes, tomates... J’aime faire toutes sortes de salades multicolores, c’est bon et beau, on mange aussi avec les yeux.

Caramel ou chocolat ?

Chocolat au lait, généralement de la marque Dolfin. Le chocolat Dolfin, Petit beurre au sel des Andes, est une vraie gourmandise. Je vous le recommande.

Gâteau ou biscuit ?

Aucun, en règle générale, mais je fais des exceptions pour une merveilleuse tarte au citron ou un éclair à la crème (rire) !

Bière ou vin ?

J’aime généralement les vins biologiques. Dernièrement, j’ai goûté à quelques vins de la Sicile, et c’était une belle découverte.

Photo Adobe Stock

Blanc ou rouge ?

Blanc

Bulles ou cocktail pour l’apéro ?

Bulles, j’aime les champagnes Paul Roger et Deutz, vraiment bon.

As-tu une recette chouchoute que tu fais à tes invités ?

Ma salade repas. Trois sortes de salades : roquette, bébés épinards, laitue Boston, carottes, pommes, échalotes, céleri, jeunes pousses, concombre libanais, épices du Québec, citron, huile d’olive. Une grande salade pour que les invités se servent. Légumes vapeur. Pois chiche, purée d’avocat. Aubergine...

Raconte-moi la réalisation culinaire dont tu es fière.

Mon pavé de saumon à la vapeur. Dans un papier aluminium, je dépose mon pavé de saumon, j’ajoute mes épices du Québec mélangées, citron, huile d’olive, persil, basilic, j’ajoute deux tasses d’eau minérale. Je rabats le papier et je laisse 15 minutes au four. Je retire du four et à tout coup, ça goûte le resto haute cuisine. Ah ah ! J’ai vu un jour un documentaire à la télévision avec le célèbre chef français Bernard Loiseau et depuis, je refais toujours sa recette qui plaît tant à tous.

Meilleure expérience culinaire à vie au restaurant ?

Pour moi, c’est un tout qui fait que je ressors d’un resto ébahie et heureuse. Il y a quelques années, j’ai animé une émission, Beauté du monde, sur le Canal Évasion. Mon voyage au Maroc restera gravé dans ma mémoire toute ma vie, tout ce que nous mangions était fantastique. J’aime les sourires à l’accueil, l’explication du menu et la vibe des lieux ! Le homard et son céleri rave préparé chez Toqué. Le tartare au saumon chez Lévesque. La poutine chez Jerry (centre Rockland). Les crevettes chez Damas...

Ça sentait quoi chez toi, dans la cuisine, lorsque tu étais petite ?

Le lundi : le pâté chinois. Le mardi : le pâté chinois. Le mercredi : les choux farcis de ma grande sœur, Louise (que je ne pouvais manger et enlever sans cure-dents). Le jeudi : le poulet chez St-Hubert. Le vendredi : les restants. Samedi : la pizza de ma mère et sa pâte de chez Silvano (dans mon quartier, à Saint-Michel). Le dimanche, ça sentait la musique...

Carnets d’adresses

Tes restos préférés ?

Le Toqué, et particulièrement le Beaumont de Normand Laprise, ses plats cuisinés sont impeccables.

Cantine Rockland chez Jerry

Chez Lévesque, rue Laurier à Montréal

Chez Damas, pour la cuisine voyageuse.

Brasserie B (Brasserie Bernard), un de mes chouchous au Québec.

Resto préféré à l’extérieur de Montréal ?

Le Cendrillon (Limoilou, Québec)

Produits culinaires chouchous ?

Mayo (Joe Beef), Fines herbes (Maison Orphée), Assaisonnement poisson (Isabelle Huot), Huile d’olive (signée Toqué), Tomates (Savoura) et les carottes râpées de la marque Florette.

Photo courtoisie

Plat préféré au restaurant ?

Tartare au saumon, un peu partout, et raviolis de veau, chez Leméac.

De quoi ne peux-tu pas te passer en cuisine ?

Mon huile d’olive. Citron et lime. Bouillon de poulet de la marque Irrésistible, mieux-être, c’est bien pratique pour dépanner.

Un coup de cœur culinaire ?

Le pâté chinois de Lorette, ma maman, 91 ans cette année ! Complètement traditionnel, incontournable. Pomme de terre avec beaucoup de beurre. Bœuf très maigre, blé d’Inde. Un grand classique et Des pâtes fraîches avec un pesto basilic biologique de la marque Mariangela.

Gourmandise coupable ?

Je suis une amoureuse des financiers. La marque que je recommande est : Les préférés d’Amandine, le financier aux amandes. Un délice.

Photo Adobe Stock

Ton style de cuisine préférée ?

Tout ce qui fait du bien au cœur et apporte l’amour de cuisiner. Je suis toutefois, une inconditionnelle de la cuisine méditerranéenne, fraîche, légumière, ensoleillée, des plats à partager, le bonheur.