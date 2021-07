Des nouvelles d’Émile Bilodeau

Le chanteur Émile Bilodeau aura un été fort occupé puisqu’il reprend la route pour présenter son spectacle et compte aussi nous présenter un album à la fin de l’été. Il prévoit également faire de petits voyages et passer du bon temps entre amis.

Émile, comment ça va?

Je vais très bien, je passe un beau début d’été et, en ce moment, il y a une équipe de la LNH qui fait bien du bruit, nos Canadiens, qui performent super bien en séries éliminatoires. C’est tellement le fun! La belle saison est enfin arrivée.

Y a-t-il une activité estivale que tu affectionnes particulièrement?

C’est certain que j’adore faire du vélo. Je suis porte-parole de Vélo Québec et je suis en train de me mettre en forme en ce moment pour devenir meilleur. Cette année, le Festival Go vélo Montréal se passe du 27 au 29 août, et il est possible de faire un beau parcours de 25 kilomètres.

Sinon, quel genre d’été auras-tu?

Un été avec beaucoup de spectacles, et c’est tant mieux. Je prévois aller visiter ma famille au Lac-Saint-Jean, puis faire un petit voyage en Ontario avec mes amis. Mon album «full band» avec Philippe Brault, qui aura pour titre Petite nature, verra le jour d’ici quelques mois. Et en septembre 2022, je vais présenter Tout seul comme un grand, un disque acoustique.

Pour en savoir plus sur Vélo Québec: velo.qc.ca. Pour suivre les activités d’Émile: emilebilodeau.ca.