«Dustin quittera sur une civière» - Conor McGregor

Le combattant Conor McGregor souhaite ardemment prendre sa revanche sur Dustin Poirier durant l’UFC 264, samedi à Las Vegas, et il n’a pas l’intention de faire les choses à moitié dans l’octogone.

Les deux hommes se retrouveront pour une troisième fois et, selon ce qu’a mentionné le président de l’Ultimate Fighting Championship, Dana White, le vainqueur aura l’occasion de se battre ensuite pour le titre des poids légers. Sauf qu’en plus de cette opportunité, il y a la fierté et McGregor a encore frais à la mémoire sa défaite par K.-O. technique subie aux mains de Poirier le 23 janvier.

Quant à l’issue du duel du weekend, l’Irlandais a été plutôt sans équivoque.

«Dustin quittera sur une civière. C’est ma prédiction. Il terminera ce combat sur une civière», a-t-il déclaré au réseau BT Sport.

«Je suis prêt à tout. Je ne commencerai pas avant le moment prévu... mais il va s’en aller comme ça... très tôt.»

S’il parvient à ses fins, McGregor signera un deuxième gain aux dépens de Poirier, qu’il avait vaincu avant la limite en 2014.