Hausse de l’affluence à la frontière canado-américaine

Avec l’entrée en vigueur de nouveaux assouplissements pour les voyageurs, lundi, l’achalandage a augmenté à la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis.

Depuis le 5 juillet, les Canadiens qui sont doublement vaccinés peuvent entrer au pays sans devoir faire la quarantaine de 14 jours.

À la frontière de Lacolle, des tentes de la Croix-Rouge ont été installées pour permettre aux personnes qui entrent au pays de passer un test de dépistage de la COVID-19.

Les ressortissants américains sont aussi autorisés à rendre visite à leurs proches qui résident au Canada, au plus grand bonheur de plusieurs qui n’ont pas vu leurs parents depuis plus d’un an.

Les voyages de plaisance, pour faire du tourisme, sont quant à eux toujours interdits jusqu’au 21 juillet.

Selon l'Agence des services frontaliers du Canada, parmi tous ceux qui croient pouvoir traverser la frontière, une personne sur deux ne répond pas les critères.

