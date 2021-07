Il aurait tenu des propos inquiétants avant de disparaître

La police demande l’aide du public pour retrouver un homme de 41 ans qui a tenu des propos inquiétants avant de disparaître, vendredi matin, à Montréal.

Selon les autorités, Safouane Belkacem pourrait se trouver dans le Vieux-Port de Montréal ou dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce.

M. Belkacem a été vu pour la dernière fois en matinée quand il est parti avec son vélo de montagne gris.

Le disparu mesure 1,78 mètre (5 pi 10 po) et pèse 68 kg (150 lb). Il porte une barbe, ses cheveux sont bruns et courts et il a les yeux noirs.

Toute personne qui apercevrait Safouane Belkacem ou qui aurait des informations au sujet de sa disparition est invitée à communiquer avec le 911 ou avec Info-Crime, au 514 393-1133.