L’AERMQ célèbre son 25e anniversaire

L’Association des entrepreneurs en revêtements métalliques du Québec (AERMQ) a tenu son tournoi de golf annuel, présenté par Lussier Dale Parizeau, au Club de Golf Le Mirage, suivi d’un souper à l’Impéria Hôtel.

Photos Remy Boily, Christian Richard

L’AERMQ célèbre cette année son 25e anniversaire. La directrice générale, Caroline Rousseau, est entourée de Daniel Melançon, Pierre Tremblay, vice-président, et de l’ancien défenseur du Canadien Stéphane Quintal.

Pour ses 25 ans, l’AERMQ a adopté le thème Innover, Évoluer, Grandir. De gauche à droite, on aperçoit les membres du CA Gaetan Jean, Vincent Boisvert et Evans Francoeur.

L’un des objectifs de l’AERMQ est de positionner la qualité et l’expertise de ses membres. Sur la photo, on aperçoit dans l’ordre habituel des membres du CA, dont Patrick Lavoir, Michel Guilbault et Daniel Girard.

Malgré la défaite du Canadien, les membres de cette famille de Saint-Hyacinthe, François Michaud, fiston Éliot (sur ses épaules), Eve-Lyne Lalanne et leurs deux filles, Aude et Lauranne, sont des fans inconditionnels du CH.

Les organisateurs du tournoi BCL de Repentigny ont effectué un travail remarquable. Les entraîneurs Nicolas Pons, Martin Gravel et François Lanthier des Expos Rouge de BLRT sont fiers de leurs joueurs, finalistes dans la catégorie Moustique B (U11).

Lors de la pelletée de terre officielle du projet d’agrandissement du Centre à Nous, à Repentigny, on apercevait la députée Lise Lavallée, Simon Paquin, Alain Raîche, Mario Morais, Normand Grenier, président de la Table des préfets de Lanaudière, et Chantal Deschamps, préfète de la MRC de L’Assomption et mairesse de Repentigny.