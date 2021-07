Le BST ouvre une enquête sur l’incendie à Lytton

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a annoncé vendredi qu’un enquêteur sera dépêché pour enquêter sur l’origine de l’incendie qui a décimé Lytton, en Colombie-Britannique, plusieurs personnes avançant qu’un accident de train pourrait être en cause.

«Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) envoie une équipe d’enquêteurs à la suite d’un incendie impliquant possiblement un train de marchandises survenu à Lytton (Colombie-Britannique). Le BST ira recueillir des informations et évaluer l’événement», a indiqué l’organisme indépendant par voie de communiqué, vendredi.

Transports Canada a également émis un arrêté ministériel afin d’interrompre pendant 48 heures les services de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et du Chemin de fer Canadien Pacifique (CP).

«Cet arrêté ministériel est mis en place dans l’intérêt de la sécurité ferroviaire et pour la protection des résidents qui regagnent temporairement leur domicile afin de l’inspecter, et ce de la façon la plus sécuritaire possible», a déclaré vendredi par voie de communiqué le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra.

«À ce stade critique, il est impératif que nous écoutions tous les dirigeants autochtones et que nous nous engagions de manière significative sur une voie qui respecte leurs besoins et leurs priorités, tout en assurant la sécurité et la sûreté des chemins de fer», a ajouté Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones.

Si la cause de l’incendie à Lytton est encore inconnue, la Première Nation de Lytton et le district régional de Thompson-Nicola ont tous deux laissé entendre qu’un train soit à l’origine du drame, a rapporté Global News.

«Nous avons vu un train sur un tréteau qui se trouvait entre l’autoroute et Lytton, le train était arrêté et sous l’un des wagons à plancher plat, qui semblait transporter du bois d’œuvre emballé, nous avons vu un feu sous l’un des wagons, d’un diamètre d’environ quatre pieds à la base», avait notamment déclaré un témoin au média.

Des résidents de retour sur les lieux

Plusieurs résidents de Lytton ont pu aller constater d’eux-mêmes les dommages sur place alors que des autobus ont été dépêchés vendredi par le district régional de Thompson-Nicola, la zone n’étant toujours pas accessible sans escorte.

Rappelons qu’à part quelques résidences, la grande majorité de la municipalité a été réduite en cendres lors de l’incendie qui a débuté il y a plus d’une semaine.

«Quelques bâtiments ont survécu en ville, mais presque toutes les maisons du centre du village ont disparu. L’endroit où se trouvaient de nombreux bâtiments n’est plus que de la terre calcinée ; il faudra des évaluations en personne pour déterminer l’état réel des dégâts», avait mentionné la Ville de Lytton dans un communiqué, mardi, précisant que les services d’électricité ou encore d’eau n’étaient toujours pas disponibles.

Près de 240 feux de forêt actifs étaient toujours répertoriés dans la province vendredi soir, dont 60 incendies au cours des deux derniers jours, selon le Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique.

