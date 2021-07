Le «Fleurdelisé» sert une correction aux Jackals

Le «Fleurdelisé» s’est montré sans pitié pour les Jackals, vendredi au New Jersey, leur infligeant un imposant revers de 19 à 1.

Les hommes de Patrick Scalabrini ont commencé leur travail de destruction en quatrième manche, alors qu’ils ont marqué sept points en un seul tour au bâton. Lors des deux manches suivantes, la formation de la Belle Province a respectivement ajouté un et quatre points au tableau, marquant ainsi les 12 premiers points de la rencontre.

Équipe Québec a terminé le match avec sept points supplémentaires en neuvième manche.

Le Québécois David Glaude a été particulièrement efficace au bâton, avec quatre coups sûrs et six points produits, en plus de croiser lui-même la plaque à deux reprises. Gift Ngoepe a lui aussi été un grand artisan de cette performance, avec quatre points produits. Des dix frappeurs de l’alignement d’Équipe Québec qui se sont présentés au moins une fois à la plaque, seul Riley Pittman n’a pas été en mesure de faire le tour des sentiers au moins une fois.

Au monticule, le lanceur partant du «Fleurdelisé», John Witkowski a été pratiquement parfait en cinq manches de travail. Il n’a permis aucun point et seulement trois coups sûrs. Il a aussi fait mordre la poussière à cinq adversaires.

