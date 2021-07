Le taux de chômage recule au Québec et à l’échelle canadienne

Le taux de chômage au Québec a reculé de 0,3 point en juin pour atteindre 6,3 %, le plus bas à l’échelle canadienne.

Selon Statistique Canada, c’est l’assouplissement des mesures de santé publique liées à la pandémie qui a permis cette embellie. Ainsi, le mois dernier l’emploi a augmenté de 72 000 (+1,7 %) dans la Belle Province, une première croissance depuis mars.

«L'emploi a progressé surtout chez les jeunes, et la plus forte augmentation est survenue dans les services d'hébergement et de restauration», a mis en lumière l’agence fédérale en parlant du Québec.

Dans la Région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, l'emploi a augmenté de 55 000 (+2,5 %), une première hausse depuis février. Statistique Canada fait remarquer que dans le Grand Montréal «les mesures de santé publique plus strictes ont été assouplies plus graduellement».

À l’échelle canadienne, le taux de chômage a diminué de 0,4 point en juin pour atteindre 7,8 %. L’emploi a augmenté de 231 000 (+1,2 %). C’est un revirement après une baisse cumulative de 275 000 au cours des deux mois précédents et Statistique Canada a précisé vendredi que la «croissance de l'emploi est entièrement survenue dans le travail à temps partiel et elle s'est concentrée chez les jeunes de 15 à 24 ans».

Le nombre de chômeurs a quant à lui diminué de 61 000 (-3,7 %).

Outre le Québec, l’emploi a crû en Ontario, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse.