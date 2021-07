Libération d'un des derniers Hells Angels épinglés dans SharQc

L'un des trois Hells Angels toujours emprisonnés depuis l'opération SharQc a obtenu sa libération conditionnelle cette semaine.

• À lire aussi: Le doyen des Hells ne pourra porter ses «patches» du club

• À lire aussi: Crime organisé: un influent leader devra rester en maison de transition

Steve Duquette, qui est membre du chapitre sherbrookois du gang de motards depuis 1999, a obtenu l'autorisation de quitter le pénitencier en vertu d'une décision rendue mercredi par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC). Il avait purgé les deux tiers d'une peine de 12 ans d'incarcération.

L'homme de 55 ans s'était reconnu coupable de complot pour meurtres dans le contexte de la guerre sanglante que les Hells ont livré aux Rock Machine pour prendre le contrôle du marché de la drogue, au cours des années 90.

Dayle Fredette, l'un des deux Hells Angels qui ont trahi la bande pour devenir délateurs dans l'opération SharQc, avec Sylvain Boulanger, a déclaré à la Sûreté du Québec comment lui et Duquette ont fait une innocente victime vers la fin de cette guerre ayant causé 165 décès.

« Sûr à 90%... »

Le 17 avril 2000, Fredette, qui faisait partie du chapitre de Québec des Hells, allègue qu'il était accompagné de Duquette et d'un autre motard leur servant de chauffeur dans le but d'aller assassiner un Rock Machine du nom de Yannick Beauregard, qui suivait une cure de désintoxication dans une maison de thérapie située à Saint-Frédéric-de-Beauce.

« C'était sur le territoire de stupéfiants du chapitre de Sherbrooke. Ça fait que les H.A. de Sherbrooke se sont impliqués dans ce meurtre-là », a témoigné Fredette dans une déclaration obtenue par notre Bureau d'enquête.

Pour identifier leur cible, les motards, qui étaient tous armés, avaient en main une photo de Beauregard.

« Vers 3 heures du matin, on s'est levés pis on a décollé en direction de là. On avait un .38, un .357 pis une carabine avec un téléscope pour faire la job. On est allés se cacher en-dessous d'un sapin pour attendre que le monde de la thérapie sorte prendre leur marche », a raconté le délateur Fredette aux policiers dans un langage un peu châtié.

Mais le plan a vite déraillé dès que les clients de la maison de thérapie sont sortis dehors en groupe pendant l'avant-midi.

« Moi, j'essaie de 'checker' avec mes longues vues mais il fait froid, il y a de la sueur dedans pis je vois pas ben. Ça fait que je me penche pis le regarde dans le téléscope de la carabine à Duquette pour voir si c'était Beauregard. Je regardais la photo. Pis je regardais le gars...

« Pis j'ai dit à Duquette: 'Je suis sûr à 90% que c'est lui'. Duquette a fait ça », a dit Fredette tout en mimant le geste d'un doigt qui appuie sur la gâchette de l'arme à feu.

La victime s'est affaissée au sol et Fredette a alors couru pour s'en approcher, tout en criant aux témoins affolés de ne pas bouger et en pointant le canon de son revolver de calibre .357 en leur direction.

« Ç'a éloigné le monde, a poursuivi l'ancien motard. Là, je me suis approché pis j'ai fait feu à plusieurs reprises en direction de sa tête. À bout portant. Après, je suis parti en courant. »

Les Hells ne se sont pas réjouis de leur coup bien longtemps. Le jour même, les médias annonçaient que la victime, qui s'appelait Dany Beaudin, n'avait rien à voir avec le milieu des motards et du trafic de drogue.

Fredette a dit que le président du chapitre de Québec à ce moment, Alain « L'indien » Ruest, l'avait apostrophé le lendemain. « Encore une belle erreur », lui avait-il reproché puisque ce n'était pas sa première victime innocente.

En cavale à Montréal

Steve Duquette était en cavale au moment où les policiers ont procédé aux arrestations de l'opération SharQc qui visait 156 membres et associés des Hells, en avril 2009.

Il a finalement été capturé en novembre 2011, à Montréal, en sortant d'un appartement près du Stade olympique où il se terrait depuis plus de deux ans et demi.

Cet ancien porte-couleurs des motards Evil Ones de Granby avait d'abord été condamné à 20 ans de pénitencier mais en 2016, la Cour d'appel du Québec a réduit sa peine de huit ans, notamment parce que la Couronne a négligé de divulguer toute la preuve pertinente à plusieurs Hells accusés dans l'opération SharQc.

Conditions imposées

En liberté, Duquette devra respecter de nombreuses conditions s'il ne veut pas être ramené derrière les barreaux.

Bien qu'il n'ait aucune intention de mettre fin à son association avec les Hells, il lui sera difficile de voir ses camarades motards avant l'expiration de sa peine puisque la CLCC lui défend de fréquenter toute personne impliquée dans des affaires criminelles.

Duquette devra aussi éviter les débits de boisson, observer un couvre-feu quotidien et fournir un bilan détaillé de ses finances personnelles au service correctionnel fédéral.

Normand « Casper » Ouimet, un influent membre du chapitre de Trois-Rivières coupable de complot pour meurtre, gangstérisme et blanchiment d'argent, ainsi que Claude Morin, un ex-membre du chapitre de Québec qui fut l'un des rares à s'avouer coupable de meurtre, sont les deux seules cibles de l'opération SharQc à demeurer derrière les barreaux à ce jour.