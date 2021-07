Mais pourquoi Wendy Mesley s'excuse-t-elle?

Quand la journaliste de CBC Wendy Mesley a été suspendue pour avoir cité le titre du livre Nègres blancs d’Amérique en réunion, j’avais trouvé ça ridicule.

Quand j’ai su qu’elle racontait « sa version de l’histoire » dans le Globe and Mail après avoir pris sa retraite de la CBC, j’avais hâte de la lire.

Mais quand j’ai lu qu’elle s’excusait d’avoir prononcé le mot nègre en anglais, les deux bras me sont tombés !

MEA CULPA ?

En 2020, Mesley avait été suspendue et avait perdu son émission, juste parce qu’elle avait cité le livre de Pierre Vallières et parce qu’elle avait dénoncé en réunion le fait qu’une de ses collègues avait été traitée de « nigger ».

J’avais pris la défense de Mesley à l’époque, en disant que la CBC confondait « utiliser un terme raciste » et « utiliser un terme raciste pour en dénoncer l’utilisation ».

Sauf qu’un an après les faits, Wendy Mesley affirme... qu’elle n’aurait jamais dû utiliser ce mot, et qu’elle n’aurait pas dû citer le titre du livre de Vallières...

Elle fait son mea culpa, en disant qu’elle a agi stupidement, qu’elle a blessé des gens sans le vouloir et que ça a été une des prises erreurs de sa carrière. « C’était insensé et très mal ».

Mais pourquoi s’excuse-t-elle ? Elle donne ainsi raison à la petite Police de la Parole, qui ne fait pas la différence entre un gros raciste dégueulasse qui dit : « Espèce de sale XYZ ! » et quelqu’un qui dit : « Je trouve dégueulasse que ma copine se fasse traiter de XYZ ».

Wendy Mesley affirme que la CBC lui a ordonné de suivre une « formation de sensibilisation » (sensitivity training).

Je vous ai déjà parlé de ces camps de rééducation auxquels Radio-Canada soumet ses employés, où on leur lave le cerveau en leur parlant de « microagressions » avec un petit ton à la Passe-Partout.

Mais que la société d’État ait forcé une journaliste-animatrice séniore à suivre une « formation de sensibilisation » juste parce qu’elle a utilisé dans une réunion de travail un mot interdit, c’est consternant.

QUÉBEC BASHING

Un passage me choque particulièrement dans le témoignage de Madame Wensley. Elle fait référence à cette réunion de production où elle a cité Nègres blancs d’Amérique.

Elle écrit : « En préparation d’une autre émission sur le racisme, nous mettions l’accent sur la loi 21 controversée qui bannit le voile. (...) J’ai essayé d’argumenter que beaucoup de Québécois francophones se sentent comme une minorité en danger au Canada et sentent qu’ils sont victimes de discrimination. J’ai apporté l’argument que ça ne leur permettait pas de comprendre les autres, particulièrement les gens qui ne sont pas comme eux ».

Premièrement, pourquoi parler de la loi 21 dans une émission sur le racisme ? La religion n’est pas une race.

Deuxièmement, il est faux de dire que la loi 21 « bannit le voile » (alors qu’elle vise TOUS les signes religieux et ne les proscrit que lors des heures de travail et seulement pour certains employés de l’État). En répétant ce mensonge dans les pages du Globe and Mail, Mme Wensley propage des « fake news ».

Troisièmement, Mme Wensley nous informe qu’en réunion de production, elle dépeint les Québécois francophones à coup de préjugés éculés sur la « peur de l’Autre », le « repli sur soi », etc, etc.

Je suis indignée de ce que Wendy Mesley a dit des Québécois, mais... je continuerai à défendre sa liberté d’expression.