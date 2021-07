Maison Simons : «Ça fait 18 mois qu’on lutte pour notre survie»

Le fondateur de la Maison Simons, Peter Simons, avoue que les derniers mois ont été difficiles pour son entreprise.

«Je peux en rire maintenant, mais au mois de mars dernier, il y avait plusieurs personnes qui voulaient que je déclare faillite», fait savoir M. Simons.

«Les choses étaient très fragiles», continue le président en qualifiants ces mois de «moments existentiels».

«Après cinq générations, ça tire beaucoup d’énergie émotive. Après 180 ans, c’est moi qui aurais été responsable de la fin du commerce», lance Peter Simons, visiblement ému.

Il précise toutefois que la solidarité des gens au cours de la pandémie a laissé place à de beaux moments malgré les moments difficiles.

«Sans aucune question, ils se sont roulé les manches et jour après jour, on a refait des plans et on s’est adapté. Il y avait une solidarité et j’étais franchement touché de travailler avec des gens intelligents, travaillants et résilients», témoigne l'entrepreneur.

Il croit aussi que la venue d’un passeport vaccinal, en septembre, qui éviterait la fermeture des commerces en cas d’éclosions, est vue d’un bon œil par les commerçants.

